Veldwijk komt na besluit van Suwon City voorlopig met de schrik vrij

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 11:22 • Laatste update: 11:25

Het contract van Lars Veldwijk bij Suwon City wordt voorlopig niet verscheurd, zo heeft de Zuid-Koreaanse club laten weten. De spits werd in de nacht van zondag op maandag opgepakt door de politie, nadat hij om 04:00 uur met alcohol op betrapt achter het stuur. Het alcoholpromillage in het bloed van Veldwijk was zo hoog dat zijn rijbewijs is ingevorderd.

Veldwijk, die alleen in de auto zat, heeft volgens de politie Seoul Gangnam geen schade aangericht. Toch moet de 31-jarige centrumspits vrezen voor de gevolgen. Suwon City treft namelijk 'disciplinaire maatregelen' tegen Veldwijk, maar benadrukt dat zijn contract niet wordt ontbonden. Een jaar geleden overkwam de Zuid-Koreaanse voetballer Takahiro Kunimoto hetzelfde: zijn club Jeonbuk Hyundai Motors besloot de samenwerking wel per direct te beëindigen na een dronkemansrit.

"We hebben de Koreaanse voetbalbond op de hoogte gebracht en zijn van plan om maatregelen te nemen", luidt de verklaring van Suwon City. "We buigen ons hoofd in verontschuldiging voor het veroorzaken van bezorgdheid bij de fans die Suwon en Lars (Veldwijk, red.) altijd hebben gesteund en lief gehad." Het besluit van de club betekent niet dat Veldwijk volledig uit de zorgen is. De K-League kan alsnog beslissen om hem te straffen.

Veldwijk vertrok in januari 2020 bij Sparta Rotterdam om in Zuid-Korea te gaan spelen, eerst bij Jeonbuk Hyundai Motors. Na een jaar stapte hij over naar Suwon City, dat toen nog uitkwam op het tweede Zuid-Koreaanse niveau. In zijn eerste seizoen promoveerde Veldwijk met de club, waardoor hij sindsdien weer actief is in de K League 1. Veldwijk is de onbetwiste eerste spits van Suwon, ook dit seizoen. Hij staat in totaal op 39 goals en 21 assists in 110 officiële duels voor de club.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.