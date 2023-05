Veldbestormer draait helemaal door en valt stomverbaasde coach van Newcastle aan

Zaterdag, 13 mei 2023 om 16:31 • Guy Habets • Laatste update: 16:51

De wedstrijd tussen Leeds United en Newcastle United (2-2) in de Premier League is zaterdagmiddag ontsierd door een veldbestormer. Een man, die naar alle waarschijnlijkheid supporter van the Lilywhites is, betrad het veld en gaf Eddie Howe, de coach van Newcastle, een duw. De stewards vatten de man vervolgens in de kraag en hij werd afgevoerd.

Vlak voor het incident kreeg Junior Firpo, de linksback van Leeds, een rode kaart. Het is niet duidelijk of de beslissing van de scheidsrechter bijdroeg aan de beslissing van de man om het veld te betreden. Hij zocht in elk geval wel contact met Howe, beet hem iets toe en gaf de trainer daarna een duw. De Engelse manager wist duidelijk niet wat hem overkwam en zag tot zijn opluchting dat de dader snel werd gegrepen. Het incident gebeurde in de blessuretijd, waarna er in de zes minuten die nog volgden niet meer gescoord werd.

Leeds pitch invader grabs Eddie Howe ???????????????? pic.twitter.com/SfBLj8viZy — Football Fights (@footbalIfights) May 13, 2023

Dat was goed nieuws voor het Manchester United van trainer Erik ten Hag. Door het puntenverlies heeft Newcastle nog maar drie punten meer dan United, dat vierde staat en nog een wedstrijd tegoed heeft. Liverpool staat vijfde en kijkt tegen een achterstand van vijf punten op the Magpies en twee punten op de rivaal uit Manchester aan. Ook de formatie van Jürgen Klopp komt dit weekend nog in actie.

Leeds kende een droomstart op Elland Road, want Luke Ayling maakte er na zes minuten al 1-0 van. Na een klein half uur spelen verprutste de thuisploeg een uitgelezen mogelijkheid op 2-0 toen Patrick Bamford een strafschop miste en dat werd afgestraft door Newcastle, dat een strafschop aan de andere kant van het veld wel benutte via Callum Wilson: 1-1. Diezelfde Wilson mocht na rust weer aanleggen vanaf elf meter en opnieuw scoorde hij (1-2), maar uiteindelijk zorgde Rasmus Kristensen voor de eindstand van 2-2.