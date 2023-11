Veerman voelt zich zwaar ondergewaardeerd: ‘Ik zag een statistiek...’

Vrijdag, 17 november 2023 om 08:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:19

Joey Veerman ergert zich aan het feit dat zijn verdedigende tekortkomingen altijd worden uitgelicht in de media, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. De middenvelder van PSV, die momenteel met Oranje in Zeist is, zou graag ook eens zijn positieve kwaliteiten uitvergroot willen zien.

Veerman wordt er naar eigen zeggen 'een beetje gek van' dat iemands zwakke punten vaak worden benadrukt in plaats van de positieve kanten. "Van de week verscheen er een statistiek dat ik in alle grote competities van alle spelers verreweg de meeste kansen heb gecreëerd (59, red.). Maar dat blijft onderbelicht."

Volgens de middenvelder ligt hij altijd op negatieve wijze onder een vergrootglas. "Bij mij hebben ze het altijd over het verdedigende aspect. Terwijl ik mijn defensieve taken prima uitvoer. Op de een of andere manier beginnen journalisten er bij mij altijd over. En ik erger me eraan."

Waar Veerman zich ook aan stoort is het beeld dat hij nooit zou presteren in topwedstrijden. "Dat is echt de grootst mogelijke onzin. De trainers en mijn medespelers weten ook wel beter. Maar kennelijk is dit het lot van Joey Veerman. Ik wil de wedstrijden wel even opnoemen waarin ik goed speelde."

"Het duel om de Johan Cruijff Schaal met Feyenoord, de 3-0 thuiswinst tegen Ajax vorig seizoen, de bekerfinale tegen Ajax, Arsenal-thuis in de Europa League, waarin ik scoorde. En zo zijn er nog wel een paar."

Ook heeft Veerman zich verbaasd over de uitspraak van Rafael van der Vaart dat hij niet samen met Frenkie de Jong het middenveld van Oranje zou kunnen vormen. "Volgens mij heeft nog nooit iemand ons samen op het middenveld gezien. Misschien beschikt hij over een glazen bol. Met de uitspraak van Johan Cruijff dat goede voetballers altijd samen kunnen spelen, ben ik het wél eens."

Van der Vaart schreef deze week in De Telegraaf dat hij een middenveld met Frenkie en Veerman niet ziet zitten tijdens het EK. "In de rol die Frenkie bekleedt, heb je als ploeg meer behoefte aan een speler als Schouten, die verdedigend heel goed weet waar hij staat en die het spel ook ziet", aldus de oud-middenvelder. "Tegen de absolute top, zoals op een EK, kan het beter passen met Schouten naast Frenkie."

Outsider

Vooruitkijkend naar het EK in Duitsland volgend jaar - Oranje heeft nog één zege nodig om zich te plaatsen - schat Veerman de kansen rooskleurig in. "Ik zie Oranje als een gevaarlijke outsider. Ik denk namelijk wel dat we het EK kunnen winnen. Dat moet je ook denken, want anders hoef je er niet eens heen te gaan."