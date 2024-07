Joey Veerman onthult welke twee dingen Ronald Koeman zei in de rust van Nederland - Turkije

Ronald Koeman vond het Nederlands elftal bijzonder slordig aan de bal in de eerste helft van het kwartfinaleduel met Turkije. De bondscoach uitte zijn ongenoegen daarover in de kleedkamer, zo vertelt Joey Veerman na afloop in de mixed zone.

Veerman viel na ruim zeventig minuten spelen in voor Tijjani Reijnders. Enkele minuten voor zijn invalbeurt had Stefan de Vrij de bevrijdende 1-1 binnengeknikt.

Dat doelpunt zorgde er overigens niet voor dat Veerman met andere instructies het veld zou betreden. “Omdat je gewoon wil doordrukken. Je voelt ook op het veld dat het jouw kant op valt.”

Oranje werd in de eerste helft flink aan het wankelen gebracht door Turkije. Via een voorzet achter bij de tweede paal kwamen zij dan ook op voorsprong. In de rust bracht Ronald Koeman Wout Weghorst in de ploeg. Het sorteerde het nodige effect.

“Wat Koeman in de rust zei? Dat we niet zo slordig aan de bal moesten zijn, en dat we eromheen moesten spelen”, aldus Veerman. In vergelijking met het duel met Roemenië had Nederland het tegen de Turken een stuk lastiger.

Veerman duidt waarom. “Ze gaven ons veel ruimtes, een beetje aan de zijkant, in die half spaces. Maar ik denk dat we iets te weinig diepte hadden vandaag, waardoor we te lang eigenlijk breien met de bal aan de voet. Daarom kwamen we er niet echt doorheen.”