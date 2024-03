Veerman meldt zich op Instagram met veelzeggende boodschap voor PSV-fans

Joey Veerman lijkt op tijd fit voor de return tegen Borussia Dortmund in de Champions League. De PSV'er meldt zich maandagochtend op Instagram, waar hij twee veelzeggende emoji's bij een post van de Eindhovenaren plaatst. Ismael Saibari blijft nog wel een twijfelgeval.

Veerman viel eind februari uit op de training, waardoor hij de ontmoetingen met Feyenoord (2-2) en Go Ahead Eagles (0-1 winst) al moest missen. Ook Dortmund-uit werd een race tegen de klok, maar wel een die hij lijkt te gaan te winnen.

Dat blijkt uit Veermans meest recente Instagram-activiteit. De middenvelder deelt op het platform een post van PSV, en plaatst daarbij twee hintende emoji's.

In de post blikt PSV vooruit op de return in het Signal Iduna Park. Daar ligt alles nog volledig open, gegeven de 1-1 van drie weken geleden in Nederland. Toen vormde Veerman een middenveld met Malik Tillmann en Ismael Saibari. Om laatstgenoemde hangen nog de meeste vraagtekens.

Saibari kampt al een tijdje met hamstringklachten, en de training van maandag moet Peter Bosz uitsluitsel geven. Mocht Saibari niet fit genoeg zijn, reist PSV zonder hem af naar het Ruhrgebied. Daar zal overigens een gevoel van vertrouwen bestaan bij gastheer Dortmund. BVB won afgelopen weekeinde met 1-2 op bezoek bij Werder Bremen.

Bosz kan tegen zijn oude werkgever sowieso niet beschikken over Noa Lang. De linkeraanvaller herstelt al sinds eind januari van een hamstringblessure, en wordt eind dit seizoen pas terug verwacht.

Vermoedelijk wijst Bosz Hirving Lozano aan als vervanger. Ook Tillmann wordt regelmatig ingezet op de linkervleugel.

