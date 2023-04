Veerman lacht om vergelijking: ‘Voor ons maakt het effe geen reet uit, Hans'

Zondag, 30 april 2023 om 23:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:06

Joey Veerman is het eens met Hans Kraay junior, die na afloop stelt dat de bekerfinale niet bol stond van de kwaliteit. De middenvelder van het zegevierende PSV stelt echter ook gelijk dat het hem even niet zo veel uitmaakt hoe de nationale beker in de wacht is gesleept. Veerman praat daarnaast over het soms irritante gedrag van sommige spelers van PSV en Ajax tijdens de boeiende bekerkraker in De Kuip.

"Qua niveau, waar zou je het mee vergelijken?", vraagt Kraay namens ESPN aan Veerman. "Jij zei net Millwall tegen wat was het? Blackpool. Nou ja, zeg het maar. Het niveau was niet om over naar huis te schrijven. Maar voor ons maakt het effe geen reet uit, Hans", aldus de PSV-middenvelder met een grote glimlach op zijn gezicht. Veerman krijgt vervolgens de vraag wat voor seizoen het voor PSV is geweest, mocht naast de beker ook de felbegeerde tweede plaats worden veroverd.

Joey Veerman heeft zijn biertje gevonden ????#ajapsv pic.twitter.com/8n8mVzNQ5Z — ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2023

"Als je de beker wint, is het gewoon een heel mooie prijs. En ik zei net al tegen Drommel dat je niet weet wat er door je heen gaat. Als die penalty (van Fábio Silva, red.) er dan ingaat en je wint die beker. Hij zegt: 'Waar ben je naar toegerend? Al sla je me dood'. Ik zou niet weten waar ik naartoe ben gerend. Het zijn gewoon mooie dingen, weet je. Dan kun je niet zeggen dat het seizoen mislukt is, nee." Kraay wil vervolgens, net als bij Luuk de Jong, weten wat Veerman vindt van het gedrag van sommige spelers tijdens de finale.

"Iedereen zal zeggen dat het erbij hoort, maar het is gewoon kinderachtig. Iedereen die elkaar in de haren vliegt, elke keer als er een overtreding wordt gemaakt. Een duwtje geven aan iemand bij het weglopen. Ik hou er niet van. En dan zullen wel veel mensen zeggen: 'Hij is een mooiweervoetballer'." Kraay haakt direct in door te zeggen dat dit niets met een mooiweervoetballer te maken heeft. "Het is eigenlijk walgelijk gedrag." Veerman wil het woord 'walgelijk' liever niet gebruiken. "Maar het is gewoon vervelend. En ook van onze kant, want in de eerste helft doen wij dat ook. Ik zei al in de rust dat we er niks mee bereiken om dat te doen, zij willen dat juist. In de tweede helft hebben we dat iets minder gedaan. En dan scoren we ook."