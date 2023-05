Veerman, familie en zaakwaarnemer met dood bedreigd: ‘Het is een schijtwereld’

Zondag, 28 mei 2023 om 18:05 • Tom Rofekamp

Joey Veerman, zijn familie en zaakwaarnemer worden momenteel ernstig bedreigd. Dat bevestigt de middenvelder van PSV in gesprek met de NOS. De dreigers, vermoedelijk fans van de Eindhovenaren, zijn verbolgen over Veermans vermeende rol bij het vertrek van hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij. Veerman ontkent echter daar een aandeel in gehad te hebben.

Van Nistelrooij leverde woensdag zijn contract in na een week van enorme onrust in Eindhoven. Zo zou onder meer een delegatie spelers zijn beklag hebben gedaan over de oefenmeester, met Veerman (aldus Voetbal International) als een van de aanstichters. "Ik vind dat serieus ongelooflijk, als je zonder enige weet zomaar namen gaat noemen", zegt Veerman over de aantijgingen. "Ik krijg allemaal bedreigingen binnen en mijn familie ook. Het lek zou zogenaamd bij mijn zaakwaarnemer vandaan komen, die ook allemaal doodsbedreigingen binnenkrijgt. Wat sommige gasten proberen aan te richten, is niet te filmen. Ik ben echt heel pissig over afgelopen week", aldus Veerman.

Zelfs Veermans ongeboren kind blijft niet gevrijwaard van de bedreigingen. "Ik word hopelijk vader over vijftien weken en er worden allemaal reacties onder de post van mijn vriendin neergezet, een foto van een echo van een klein kind. Die zijn niet mals. Zelf heb ik mijn reacties uitgezet. Het is echt een schijtwereld", moet Veerman concluderen.

De spelmaker uit Purmerend beweert tot slot op goede voet met Van Nistelrooij uiteen te zijn gegaan. "Ik heb hem twee dagen geleden een appje gestuurd en heel veel succes gewenst. En ik heb gezegd dat alles wat in de media komt met mijn naam gewoon niet waar is." Veerman begon dit seizoen als basisspeler onder Van Nistelrooij, maar moest na een periode van mindere resultaten een tijdje genoegen nemen met een reserverol. Vanaf eind januari genoot hij weer steevast het vertrouwen van zijn trainer en eindigde het seizoen op 49 duels, negen goals en 14 assists over alle competities.