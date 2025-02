Veerkrachtige Oranje Leeuwinnen winnen in Schotland voor eerste keer in Nations League

De Oranje Leeuwinnen hebben dinsdagavond met 1-2 gewonnen van Schotland. Het elftal van de vertrekkende bondscoach Andries Jonker kwam op Hampden Park terug van een achterstand, om vervolgens drie punten bij te schrijven. Nederland staat nu net als Duitsland op vier punten uit twee duels in de Nations League.

Nederland was dominant in balbezit in de eerste helft, maar grote kansen bleven uit voor de bezoekers. Vivianne Miedema en Lineth Beerensteyn probeerden het wel, maar de Schotse muur werd niet geslecht. Het was juist Schotland dat na 34 minuten spelen verrassend aan de leiding kwam.

Een knal van afstand kwam terecht bij Emma Lawton, die zich net niet in buitenspelpositie bevond en van dichtbij de 1-0 binnenschoot. Een tegenvaller voor de formatie van Jonker, waar de eindpass maar steeds niet aankwam op de helft van de Schotten.

Een 1-0 achterstand dus voor de Oranje Leeuwinnen halverwege op Hampden Park, waar het steeds harder begon te regenen en waar Daphne van Domselaar kort voor het rustsignaal met een knappe redding voorkwam dat Kirsty Hanson van dichtbij de 2-0 kon binnentikken.

Beerensteyn, die vrijdag tegen Duitsland tweemaal scoorde, was na 55 minuten spelen opnieuw belangrijk voor Oranje. De vleugelaanvaller passeerde drie Schotse verdedigers en schoot raak met buitenkant links.

Nederland had de smaak te pakken en kwam tien minuten later op voorsprong via Chasity Grant. De scorende rechtervleugelaanvaller werd kort na de 1-2 vervangen door Romée Leuchter. Wat volgde was een slotfase waarin Schotland de achterstand probeerde weg te poetsen en Oranje loerde op de ruimte achter de Schotse verdediging.

De Oranje Leeuwinnen trokken de minieme voorsprong over de streep en winnen dus voor de eerste keer in de Nations League. Het toernooi krijgt in april een vervolg met twee wedstrijden tegen Oostenrijk (4 en 8 april).