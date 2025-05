Veelbesproken Gabri Veiga gaat met 24 miljoen euro op zak terugkeren in Europa

Gabri Veiga, die in 2023 koos voor een spraakmakende transfer van Celta de Vigo naar Al-Ahli, gaat terugkeren in het Europese voetbal. Volgens Fabrizio Romano is de 23-jarige middenvelder dicht bij een overstap naar FC Porto.

Twee jaar geleden kreeg de destijds 21-jarige Veiga veel kritiek toen hij koos voor een lucratieve transfer naar de Saudi Pro League. Onder meer Toni Kroos haalde publiekelijk uit naar de Spanjaard.

Al-Ahli nam Veiga voor 30 miljoen euro over van zijn jeugdliefde Celta de Vigo, terwijl meerdere grote clubs uit Europa hem graag wilden hebben.

Veiga koos echter voor een jaarsalaris van 12 miljoen euro in Jeddah. Zijn contract bij Al-Ahli loopt door tot medio 2026, maar Porto wil deze zomer al toeslaan.

Volgens Romano bevindt de deal zich in de afrondende fase. Foot Mercato meldt dat Porto ruim 15 miljoen euro gaat betalen. Het is de bedoeling dat Veiga al tijdens het WK voor clubs in het blauw-wit speelt.

In Portugal gaat een opmerkelijk gerucht rond. Veiga zou akkoord zijn gegaan met een jaarsalaris van 1,2 miljoen euro bij Porto. Dat is slechts tien procent van het megabedrag dat hij bij Al-Ahli per jaar opstrijkt.

Als speler van Al-Ahli won Veiga de Aziatische Champions League. Met 66 officiële wedstrijden, 12 doelpunten, 10 assists en 24 miljoen euro op zak trekt hij de deur binnenkort achter zich dicht.