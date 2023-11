Veelbesproken ex-scheidsrechter Lahoz bevestigt pijnlijke geruchten

Vrijdag, 24 november 2023 om 14:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:02

Antonio Mateu Lahoz bevestigt dat de Spaanse scheidsrechterscommissie hem heeft gedwongen om te stoppen met fluiten. De 46-jarige Valenciaan, die vorig jaar op het WK in Qatar liefst achttien kaarten trok in de kwartfinale tussen het Nederlands elftal en Argentinië, hoopt toch nog zijn rentree te maken.

“Dromen mag altijd. Ik word nog steeds wakker met de gedachte dat het kan, al is het praktisch bijna niet mogelijk”, vertelt Mateu Lahoz bij het radiostation Cadena COPE.

Eind april kwam het nieuws naar buiten dat Lahoz van scheidsrechtersbaas Luis Medina Cantalejo te horen had gekregen dat hij zijn carrière moest beëindigen. De 46-jarige Lahoz zou vanwege zijn leeftijd aan de kant zijn geschoven, net als collega Carlos del Cerro Grande (47). Ook zouden enkele duels waarin hij een negatieve hoofdrol speelde hebben bijgedragen aan het besluit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens het afgelopen WK in Qatar speelde Lahoz de hoofdrol tijdens de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië (2-2, 3-4 na strafschoppen). Hij trok in die wedstrijd maar liefst achttien (!) gele kaarten. Na dat veelbesproken duel kreeg Lahoz geen wedstrijd meer toegewezen op het mondiale eindtoernooi.

Na het WK kwam hij ook op nationaal niveau in de schijnwerpers te staan. Lahoz eiste een (negatieve) hoofdrol op tijdens het duel tussen FC Barcelona en Espanyol (1-1). Barcelona ontving tien gele kaarten en een rode (voor Jordi Alba), Espanyol kreeg nog eens acht gele kaarten en een rode (Vinicius Souza). Zijn optreden werd na afloop fel bekritiseerd, onder meer door Xavi.

“Er is wat controverse geweest. Mensen moeten begrijpen dat ik van de lijst ben gezet, dat is de waarheid”, vertelt Mateu Lahoz. “Ze vonden me vorig seizoen een van de slechtste scheidsrechters. Vanwege de leeftijdsregels mag hij niet fluiten op het een na hoogste niveau, maar in theorie zou hij nog wel duels mogen leiden in LaLiga.

De scheidsrechter baalt ervan dat hij aan de kant is gezet door de Spaanse scheidsrechtercommissie en spiegelt zich aan Isco. De 31-jarige aanvallende middenvelder is na mindere jaren bij Real Madrid helemaal opgebloeid bij Real Betis. “Hij voetbalt, wat oneindig veel moeilijker is dan fluiten. Maar Isco laat zien dat het kan, als je speelt onder een goede coach in een sterk team. Het is ook belangrijk dat mensen je steunen in je voorbereiding om te doen waar jij het beste in bent", aldus