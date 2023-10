Veelbesproken bondscoach die WK-titel won met Spanje vindt nieuwe klus

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 12:01 • Jan Hoeksema

Jorge Vilda, de bondscoach die met de Spaanse vrouwen het WK in Australië en Nieuw-Zeeland wist te winnen, gaat aan de slag bij de Marokkaanse ploeg. De 42-jarige coach werd ruim een maand geleden ontslagen bij zijn vorige werkgever, maar gaat nu dus wederom aan de slag bij een vrouwenelftal.

Vilda is bij Marokko de opvolger van Reynald Pedros. De voormalig international van Frankrijk wist zich met Marokko voor het eerst voor het WK te plaatsen en leidde zijn ploeg vervolgens naar de achtste finale.

Het eindtoernooi werd gewonnen door de ploeg van Vilda. Spanje rekende onderweg naar de finale onder meer af met de Oranje Leeuwinnen (2-1), alvorens het in de finale te sterk was voor de Engelse equipe van Sarina Wiegman (1-0).

De festiviteiten na afloop van het winnen van de wereldtitel werden overschaduwd door het incident tussen Jennifer Hermoso en Luis Rubiales. Laatstgenoemde gaf de speelster ongevraagd een kus op de mond, wat de bondsvoorzitter uiteindelijk zijn baan zou kosten.

Rubiales was echter niet de enige die het veld moest ruimen. Zestien dagen na het winnen van de wereldtitel werd Vilda ontslagen. Veel Spaanse speelsters zouden ontevreden zijn over zijn manier van werken en weigerden nog voor het Spaanse elftal uit te komen terwijl Vilda trainer was.

Zijn opvolger werd snel na het ontslag bekend: Montserrat Tomé. Zij was de afgelopen jaren al de assistent van Vilda bij de Spaanse ploeg, maar werd dus doorgeschoven. De 41-jarige Tomé is daarmee de eerste vrouwelijke bondscoach ooit van Spanje.

Onder Tomé worden de goede resultaten vooralsnog doorgezet. Sinds het wereldkampioenschap speelde de Spaanse ploeg twee wedstrijden en twee keer werd er gewonnen. In de Nations League werd afgerekend met Zweden (2-3) en Zwitserland (5-0).