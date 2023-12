Veel verbazing over inhaaldatum van bekerwedstrijd PSV - FC Twente

Het duel tussen PSV en FC Twente in de TOTO KNVB Beker is afgelast. Er zou om 21:00 uur afgetrapt worden in het Philips Stadion, maar door de hevige regenval is het veld onbespeelbaar geworden.

De bekerwedstrijd wordt ingehaald in de derde week van 2024, op dinsdag 16, woensdag 17 of donderdag 18 januari 2024, zo bevestigt de KNVB. Dat is verbazingwekkend voor velen, omdat die midweek de reguliere achtste finales in de beker gepland staan. Tegelijkertijd zal dus nog de zestiende finalewedstrijd PSV - FC Twente plaatsvinden.

De tegenstander van PSV/FC Twente zal in die midweek dan ook vrij zijn. De winnaar van het tweeluik PSV - Twente speelt een week later alsnog de achtste finalewedstrijd.

PSV-FC Twente is afgelast. — Rik Elfrink (@RikElfrink) December 21, 2023

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties