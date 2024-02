Veel verbazing om afgekeurde goal van RB Leipzig tegen Real Madrid: ‘Huh?’

RB Leipzig leek dinsdagavond razendsnel op voorsprong te komen in het thuisduel met Real Madrid. Benjamin Sesko leek de thuisploeg al na anderhalve minuut op voorsprong te koppen na een mislukte poging van Xaver Schlager, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. De commentator bij Ziggo Sport kon niet vertellen waarom die beslissing werd genomen. “Huh, tóch buitenspel?”

Sesko stond op het moment van het schot van Schlager duidelijk geen buitenspel, aangezien hij nog achter Rodrygo stond. Het is niet duidelijk waarom scheidsrechter Irfan Peljto de goal afkeurde. Mogelijk stond Benjamin Henrichs hinderlijk buitenspel. Andriy Lunin moest eerst om de Duitser heen voordat hij een poging kon doen om de kopbal van Sesko te redden. “Huh, toch buitenspel? Wat de arbitrage hier nou fout in ziet is best wel een raadsel”, klonk het commentaar op Ziggo Sport. Pol van Boekel en Dennis Higler zijn de videoscheidsrechters bij het duel in Duitsland. Eerstgenoemde is de VAR en wordt geassisteerd door Higler.

??????... geen goal? ????? Benjamin Sesko lijkt Leipzig op 1-0 te koppen tegen Real Madrid, maar de arbitrage keurt het doelpunt af! ?#ZiggoSport #UCL #LEIRMA pic.twitter.com/pOzj7HskNk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2024

