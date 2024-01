‘Veel respect voor PSV, maar wij hebben onszelf tekort gedaan als Feyenoord’

Dennis te Kloese vindt het jammer dat Feyenoord direct na de winterstop (2-2 tegen NEC) averij opliep in de titelstrijd in de Eredivisie. De algemeen directeur vindt aan de andere niet dat de Rotterdammers zich te veel moeten spiegelen aan koploper PSV, dat tot dusver nog geen punt liet liggen in het huidige seizoen.

"Ik hou er niet zo van om naar andere clubs te kijken", wordt Te Kloese dinsdag op de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord geciteerd door onder meer RTV Rijnmond. "Ik denk dat we wel veel respect moeten tonen voor wat PSV laat zien, dat is heel bijzonder natuurlijk. Prima gedaan, veel complimenten naar Marcel (Brands, red.), Earnest Stewart en de trainer natuurlijk."

"Maar wij moeten naar onszelf kijken. We hebben onszelf tekort gedaan. Met dit spelersmateriaal en ons spel", steekt de directeur van Feyenoord de hand in eigen boezem. Te Kloese wil op zijn nieuwjaarspraatje niet louter negatieve dingen aanstippen.

"Toch mogen we heel trots zijn en vind ik dat de positieve tendens de boventoon moet voeren. Als je kijkt welke clubs er soms voor onze spelers op de tribune zitten, dat is wel indrukwekkend", toont Te Kloese zich trots over de sportieve prestaties van Feyenoord.

Met name Eredivisie-topscorer Santiago Gimenez wordt nadrukkelijk gevolgd door diverse Europese topclubs. Voor die clubs heeft Te Kloese echter een duidelijke boodschap. "Onze intentie is wel duidelijk, wij willen niemand laten gaan."

Te Kloese snapt aan de andere kant de roep om winterse versterkingen in Rotterdam-Zuid. "Je moet altijd kijken hoe je jezelf als club kan versterken. Transferperiodes geven veel druk en zorgen voor onrust. Niet erg, want dit is elk jaar hetzelfde."

"Buiten de inkomende en uitgaande transfers hebben we ook hard gewerkt aan het verlengen van onze huidige spelers. Dat geeft ons meer waarde op de transfermarkt. We kunnen spelers nu ook bij ons houden, daar hebben we ons ook veel op gericht." De algemeen directeur doelt daarmee op Antoni Milambo, wiens contract dinsdag werd opengebroken en verlengd tot medio 2027.

