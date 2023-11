Veel onbegrip over ‘buitenspeldoelpunt’ Ajax: waarom de goal tóch telt

Zondag, 5 november 2023 om 17:24 • Jeroen van Poppel

Ajax is zondag na een klein half uur op voorsprong gekomen tegen sc Heerenveen dankzij een doelpunt van Steven Bergwijn. Aan de treffer van de aanvoerder van Ajax zat een sterk luchtje van buitenspel. Op social media klinkt direct enorm veel onbegrip over het goedkeuren van het doelpunt, waarmee Ajax volgens klagers bevoordeeld zou worden door de arbitrage.

Ajax had het lastig in de openingsfase tegen Heerenveen, maar wist zijn eerste echte kans in de 25ste minuut direct af te ronden. Steven Berghuis had een splijtende steekpass in huis op Bergwijn, die achter de defensie van Heerenveen vandaan kwam en de bal kon binnenglijden.

Op het stilstaande beeld van ESPN dat aanvankelijk werd getoond leek Bergwijn volgens sommigen duidelijk buitenspel te staan. Na minutenlang beraad kwam de VAR met zijn oordeel: geen buitenspel.

Daarna werd hetzelfde stilstaande beeld nog eens getoond door ESPN, maar ditmaal met een lijn van de laatste verdediger, in dit geval Sven van Beek. Duidelijk is te zien dat de camera niet loodrecht op de laatste lijn staat, waardoor een vertekend beeld van het veld ontstaat: de gemaaide graslijnen richting de zijlijn aan de overzijde lopen in een punt naar elkaar toe.