V/d Vaart voorspelt voor Oranje: â€˜Een wereldtopper! Maar hij zit nu pas op 60%â€™

Rafael van der Vaart gelooft dat Donyell Malen de absolute wereldtop kan halen. De oud-international van het Nederlands elftal heeft het gevoel dat de 25-jarige aanvaller van Borussia Dortmund, die dinsdag in de basis staat tegen zijn oude club PSV, nog niet alles uit zijn carrière haalt. "Voor mijn gevoel zit hij nog maar op zestig procent van zijn kunnen", aldus Van der Vaart in de voorbeschouwing op de Champions League-wedstrijd bij Ziggo Sport.

"Ik vind hem zo goed! Dit wordt een wereldtopper", voorspelt Van der Vaart. "Maar voor mijn gevoel haalt hij er tot nu toe nog maar zestig procent uit. Hij moet elke week presteren, maar dat doet hij nog niet, vind ik."

Malen kende een moeizaam begin van zijn periode bij Dortmund, maar is inmiddels de vaste rechtsbuiten van het team. "Hij is zo lichtvoetig", zegt Van der Vaart. "Hij kan uit het niets iemand voorbijlopen."

"Ik vind het een ongelooflijke speler, maar ook in het Nederlands elftal komt het er nog niet volledig uit", aldus Van der Vaart, die de vraag krijgt wat er voor nodig is bij Malen om de laatste stap naar de top te zetten.

"De laatste stap zetten is aan hem. Ik heb bij hem het gevoel... Als je zo goed bent, word je misschien af en toe wat laks. Dat je een half uurtje slaapt in een wedstrijd. Maar als-ie er is, dan is er geen betere, geen snellere."

Youri Mulder, die samen met Van der Vaart de analyse verzorgt, gelooft dat Malen op zijn plek is in de Bundesliga. "Dat Duitse voetbal past hem wel", aldus Mulder. "Er ligt iets meer ruimte. Het gaat heel veel op en neer, dat is gunstig voor aanvallers."

Mulder is eveneens liefhebber van Malen. "Als ik naar zijn manier van afwerken kijk dan ziet dat er goed uit. Hij komt heel vaak tot een schot, dan is de kans natuurlijk groter dat je een doelpunt maakt."



