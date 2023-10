V/d Vaart snauwt naar Van Hooijdonk: ‘Jij hebt iets tegen Steijn, dus…’

Maandag, 30 oktober 2023 om 07:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:23

De gemoederen liepen zondagavond andermaal hoog op bij NOS Studio Voetbal. Rafael van der Vaart betichtte zijn tafelgenoten ervan hem aan te vallen, omdat hij de bij Ajax ontslagen Maurice Steijn 'een soort van' zou verdedigen. Met name Pierre van Hooijdonk moest het ontgelden. "Jij hebt iets tegen Maurice."

Het ging zondag in de uitzending voornamelijk over Ajax, dat op een historische laatste plaats staat in de Eredivisie. Van der Vaart meent nog altijd dat dat vooral aan de kwaliteit van de spelersgroep ligt.

"Het is gewoon zo: Steijn heeft het niet goed gedaan, maar die spelers blijven hetzelfde", betoogde de oud-international. "Maduro neemt het dan over, maar ze zijn tegen Brighton de helft niet over geweest."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Vandaag (tegen PSV, red.) was de eerste helft indrukwekkend, maar de tweede helft zakte het weer zo ver terug… ik heb daar zorgen over."

Oude koeien

Van Hooijdonk haalde daarop een uitspraak van Van der Vaart uit het verleden aan. "Jij hebt vorig jaar ook wel eens gezegd over het Feyenoord van Slot dat het matige spelers zijn, maar dat ze een toptrainer hebben. Die spelers van Ajax zijn volgens jou nog iets minder dan matig, maar dan is daar toch wel iets van te maken? Zou Slot, of een andere trainer, daar wel iets van kunnen maken?"

Van der Vaart zag een verkapte sneer in Van Hooijdonks verhaal. De oud-middenvelder refereerde aan zijn opmerking van vorige week, dat Van der Vaart niet objectief zou zijn met betrekking tot Steijn. "Jij zei dat ik met meel in mijn mond praatte, maar volgens mij praat jij ook met meel in je mond. Jij hebt iets tegen Maurice, dus je komt weer terug op Maurice."

De tafel keek Van der Vaart vragend aan. "Nee", antwoordde Van Hooijdonk, "ik reageer op een opmerking die jij vorig jaar gemaakt hebt. Ik zeg dat je weer 'matige spelers' hebt bij Feyenoord: waarom is dat dan niet uitgekomen?"

Presentator Sjoerd van Ramshorst probeerde in te breken. "Je hebt toch wel één goede aanval gezien van Ajax tegen PSV?", vroeg hij aan Van der Vaart. "We zijn in discussie", sneerde die terug. "Jullie vallen mij aan omdat ik een soort van Maurice verdedig. Ik doe het wel alleen vanavond", smoorde hij de woordenwisseling uiteindelijk in de kiem.