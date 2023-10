V/d Vaart onderbreekt Studio Voetbal om over Weghorst te praten: ‘Onmogelijk’

Maandag, 16 oktober 2023 om 12:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 12:12

Rafael van der Vaart vindt het raar dat Wout Weghorst zondagochtend weer kon trainen bij het Nederlands elftal nadat hij vrijdagavond in het thuisduel met Frankrijk (1-2) na een half uur geblesseerd werd gewisseld. Dat zegt de analist in Studio Voetbal.

Weghorst raakte in de eerste helft geblesseerd na zijn eigen tackle. De 31-jarige spits van TSG Hoffenheim werd op het veld behandeld en probeerde de wedstrijd voort te zetten, maar moest de strijd in de 38ste minuut staken. Donyell Malen was zijn vervanger.

Zondagochtend stond Weghorst ‘gewoon’ op het trainingsveld voordat het Nederlands elftal de reis naar Griekenland maakte. Dat vindt Van der Vaart ‘raar’. “Als jij er in de dertigste minuut geblesseerd uit gaat, dan is het in mijn ogen onmogelijk om vandaag (zondag, red.) weer te trainen en maandag te spelen.”

“Of hij zich heeft aangesteld? Ik zou het niet weten, ik vind het alleen heel gek want hij lag twee keer op de grond”, vervolgt Van der Vaart, die wordt onderbroken door Pierre van Hooijdonk. “Hij maakte altijd al te veel en onnodige slidings. Deze tackle was een beetje dommig, waardoor hij echt zichzelf blesseerde.”

“Hij speelde ook ongelukkig, hè? Ik kreeg een beetje het gevoel van: die blessure...”, reageert Van der Vaart. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt aan Van Hooijdonk of je niet even pijn kan hebben van een tik in de wedstrijd. “Dat denk ik wel.” Van der Vaart: “En dan één dag ertussen en dan kan je de dag erna weer op het veld staan?”

“Het is geen speler die er expres af gaat in een wedstrijd tegen Frankrijk”, zegt Van Hooijdonk. Süleyman Öztürk vraagt aan Van der Vaart of hij suggereert dat Weghorst eruit ging omdat hij dacht: ik heb er geen zin meer in. “Nee, niet ‘geen zin’. Maar als jij geblesseerd op het veld ligt en na een half uur gewisseld wordt, vind ik het heel gek als jij op zondag weer kan trainen.”

“Je zag hem ook echt balen dat hij eruit moest. Ik vind het dan raar dat je na één dag weer kan trainen”, aldus Van der Vaart. Oranje neemt het maandagavond om 20.45 uur op tegen Griekenland. Malen lijkt opnieuw de logische vervanger van Weghorst te zijn als hij niet fit genoeg blijkt om te starten in Athene.