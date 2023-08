V/d Vaart: ‘Je moet hem kietelen, in topvorm is hij de beste Eredivisie-speler’

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 12:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:24

Pierre van Hooijdonk ziet Noa Lang als de speler die komend seizoen de Eredivisie gaat veroveren. De analist van Studio Voetbal vindt de aanvaller van PSV een aanwinst voor de competitie. Collega Rafael van der Vaart geeft ook hoog op van Lang. De voormalig Ajacied noemt Steven Bergwijn, mits in topvorm, samen met Lang de beste speler van de Eredivisie.

“Als je puur naar de voetbalkwaliteiten kijkt, is Noa Lang natuurlijk een attractie”, zegt Van Hooijdonk tegenover de NOS. “Het is geen verrassende naam, maar dat is een aanwinst voor de competitie. Hij heeft in Nederland nog niet zo goed gespeeld als dat hij in het buitenland bij Club Brugge heeft gedaan. Hij gaat het nu laten zien bij PSV en brengt ze naar een hoger niveau.” Volgens Van Hooijdonk, die Isaac Babadi al ‘leuke dingen heeft zien doen’ bij PSV, ziet het er verfrissend uit in Eindhoven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Vaart gaat mee met Van Hooijdonk wat betreft Lang, maar noemt ook de naam van Bergwijn als iemand die komend seizoen tot grote hoogtes kan stijgen in de Eredivisie. “Als die in topvorm is, is hij de beste speler van de eredivisie, samen met Lang”, stelt van der Vaart. “Bergwijn is een speler die je moet kietelen en daar is Maurice Steijn goed in. Ik snap daarom wel dat Steijn Bergwijn aanvoerder maakt."

Van der Vaart vindt het onterecht dat er vraagtekens worden gezet achter de keuze van Steijn om Bergwijn tot aanvoerder van Ajax te benoemen. “Al die mensen die roepen: ‘Hij is geen goede prater en geen leider en dit en dat.’ Dat is gewoon onzin. Bergwijn moet gewoon wedstrijden beslissen, dat is zijn verantwoordelijkheid. Daar gaat het om en als hij dat doet, mag je best die band dragen. Mijn advies aan Bergwijn is dan ook: blijf jezelf, ga je niet anders gedragen en ineens allerlei mensen coachen ofzo. Want ik heb al zo veel aanvoerders meegemaakt die van alles roepen, maar niks zeggen.”

Tot slot zegt Van der Vaart ook nieuwsgierig te zijn naar Alen Halilovic. Fortuna Sittard legde de inmiddels 27-jarige Kroaat, die in zijn jongere jaren te boek stond als enorm groot talent, vorige maand voor één seizoen vast, met de optie voor nog twee seizoenen. “Ik heb met zijn broer gewerkt bij Esbjerg. Alen heeft mij ook nog gebeld om wat advies in te winnen. Hij wilde graag in Nederland voetballen en Fortuna geeft hem de kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Ik verwacht er veel van”, aldus Van der Vaart.