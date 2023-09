V/d Vaart: â€˜Ik moet iets over hem zeggen! Wij hebben altijd kritiek, maar...â€™

V/d Vaart: ‘Ik moet iets over hem zeggen! Wij hebben altijd kritiek, maar...’

Donderdag, 7 september 2023 om 23:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:00

Rafael van der Vaart breekt na de wedstrijd van Oranje tegen Griekenland (3-0 winst) een lans voor Marten de Roon. De analist van de NOS vindt dat de middenvelder van Atalanta, die vrij verrassend in de basis stond, onevenredig veel kritiek krijgt bij het Nederlands elftal. "Ik moet even iets over Marten de Roon zeggen!", zei Van der Vaart na afloop van het EK-kwalificatieduel.

"We hebben heel vaak kritiek op hem en snappen vaak niet dat hij opgesteld wordt, maar ik heb het ergens ook met hem te doen", legt de oud-middenvelder uit. "Hij moet bijna verantwoorden waarom hij opgesteld wordt, als je hem zo hoort praten. Voor een trainer is dit gewoon een heel belangrijke speler en je ziet dat hij heel erg gewaardeerd wordt door zijn collega's. Wij kunnen zeiken wat we willen, vandaag maakt hij een belangrijke goal. Hij is ook zelfkritisch dat hij veel ballen heeft ingeleverd vandaag."

Even daarvoor had De Roon bij Jeroen Stekelenburg tekst en uitleg gegeven over zijn optreden. De controlerende middenvelder maakte het openingsdoelpunt, zijn eerste treffer ooit in Oranje. "Ontzettend blij natuurlijk met mijn eerste goal", aldus De Roon. "Ik had wat gemengde gevoelens na de eerste helft, waarin ik een aantal keer slordig balverlies had. Ik miste drie of vier passes. Gelukkig kon ik dat daarna met wat goede passes herstellen, maar dan houd je toch wat gemengde gevoelens in de rust."

Oranje walste voor rust over de Grieken heen en hield de 3-0 voorsprong daarna simpel vast. De overwinning was na twee ongelukkige interlandperiodes zeer welkom. "De wil straalde er vanaf vandaag", constateert De Roon. "We hebben veel gecreëerd, al viel de wedstrijd op een gegeven moment een beetje dood. Of dat erg is? Misschien hebben we wat energie kunnen sparen, maar je wil de mensen natuurlijk wat geven, ook na de vorige periodes, en ook voor onszelf. Maar misschien is het ook weleens goed om gewoon heel degelijk te zijn."

Ronald Koeman switchte terug naar het 'WK-systeem' van Louis van Gaal met drie centrumverdedigers en wingbacks aan de zijkanten. "Ik ben wel voorstander van het systeem", zegt De Roon. "Wij spelen het ook al heel lang bij de club, wel op een iets andere manier dan bij Oranje. Het kan zeker voordelen hebben. Je moet kijken naar wat voor kwaliteiten je in het team hebt: als wij Denzel (Dumfries, red.) op rechts gebruiken in zijn kracht... Vandaag zie je al dat dat drie assists oplevert (waarvan twee officieel toegekend, red.). Daarnaast hebben we ontzettend veel goede verdedigers. Misschien moeten we er eentje extra opstellen om het dicht te zetten, en dan wingbacks laten opkomen, in plaats van dat je daar heel veel aanvallers neerzet, die we niet echt hebben."