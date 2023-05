V/d Vaart: ‘Die mensen moeten snel uit het voetbal, anders stop ik met kijken’

Dinsdag, 16 mei 2023 om 21:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:47

Rafael van der Vaart hekelt de belangrijker wordende component data in het voetbal. De oud-middenvelder vindt dat er in het moderne voetbal overdreven veel aandacht uitgaat naar statistieken. "Die mensen moeten heel snel uit het voetbal, anders kijk ik over drie jaar geen voetbal meer", zegt Van der Vaart bij Ziggo Sport, waar hij de Champions League-wedstrijd tussen Internazionale en AC Milan analyseert.

"Als ik zie hoe vaak data leidend is... data zus en zo...", verzucht Van der Vaart. "Ik had een keer een speler die geweldige voorzetten gaf. 'Ja, maar te weinig assists', kreeg ik te horen. Kan hij er wat aan doen dat de spits elke keer over kopt? Zijn daar ook data van?" Databureaus gebruiken daarvoor overigens de term expected assist (xA): de waarschijnlijkheid dat een voltooide pass een assist wordt.

"Je moet het gewoon niet overdrijven", vindt Van der Vaart. "Sommige dingen van de oude stempel zijn nog gewoon goed." Clubs als Brighton & Hove Albion, AZ en Toulouse zijn voor een groot deel datagedreven en hebben dit seizoen veel succes, zo stipt presentator Wytse van der Goot aan. "Ik weet niet of dat alleen gebaseerd is op data. Volgens mij is het ook gebaseerd op het hebben van goede spelers."

"Met het blote oog zie je nog steeds veel meer dan data kan vertellen", verzekert Van der Vaart. "'Die kan maar een uurtje spelen', of 'die is moe', of dit of dat... Geloof me nou, daar krijg je heel saai voetbal van. Dat wil je toch niet? Daarom ben ik er tegenstander van."