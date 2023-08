V/d Vaart: ‘Ajax doet er alles aan om hem te tekenen, maar het is gewoon klote’

Maandag, 14 augustus 2023 om 07:10 • Tom Rofekamp

Rafael van der Vaart heeft een update gegeven over de transfer van zijn zoon Damian naar Ajax. De Amsterdammers onderhandelen nog steeds met Esbjerg fB over een vergoeding, zo meldt de oud-international bij Studio Voetbal. Van der Vaart baalt ervan dat het zo lang duurt. "Het komt goed, maar het is gewoon klote voor die jongen."

De Telegraaf schreef half juni al over de naderende transfer van Van der Vaart junior. De zeventienjarige middenvelder, in tegenstelling tot zijn vader een rechtspoot, moet zo snel mogelijk aansluiten bij de Onder 18 van Ajax. Het heeft echter nogal wat voeten in de aarde. "Ajax doet er alles aan om hem te laten tekenen. Daar geen commentaar op. Alleen Esbjerg vraagt misschien een beetje te veel geld", zegt Van der Vaart senior zondag.

Van der Vaart kan wel begrip opbrengen voor de houding van de Denen. "Ze hebben hem ook drie jaar opgeleid, dus aan de ene kant snap ik het wel. Het komt ook goed, maar het duurt lang en daar baal ik van." Pierre van Hooijdonk, die ook aan tafel zit, merkt op: "Hij is daar drie jaar opgeleid? Dan geldt daar toch een soort van verrekening?" Van der Vaart: "Ajax wilde dat eerst niet, en nu wel, en nu wil Esbjerg weer een beetje meer."

Van der Vaart doet een laatste oproep aan zijn voormalige werkgever. "Die jongen woont bij mijn ouders en denkt nu van: 'Wanneer mag ik, wanneer mag ik?' En elke keer is het van 'Nee, nog effe een weekje wachten.' Nogmaals: komt goed, maar voor die jongen is het klote." Damian staat nog tot eind december onder contract in Denemarken.

De uitzending van de zoons: hoe is het met Sydney van Hooijdonk?

Van Hooijdonk gaf zondag ook hoogte van de situatie rondom zíj´n zoon. Na zijn huurperiode bij sc Heerenveen lijkt Sydney op weg naar de uitgang bij Bologna. "Ik denk niet dat hij terug gaat keren naar de Eredivisie. Het vliegt alle kanten op, maar ik denk dat er binnen nu en twee weken iets bekend is. Ik ben wel heel erg gecharmeerd van Duitsland of Engeland. En dan de Championship. In eerste instantie Duitsland omdat dat fysiek nog één treetje lager is dan de Championship. Dan kan hij daarin nog een stukje meegroeien. Ik denk dat hij daar uitstekend zou passen. En ik weet dat er in Duitsland voldoende clubs kijken. Bij Bologna blijven is niet de wens van beide partijen."