V/d Sar deelt via Ajax-directeur Geelen positieve update over gezondheid

Vrijdag, 17 november 2023 om 21:48 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:04

Edwin van der Sar heeft iedereen vrijdagmiddag bedankt voor de vele steun die hij ontving nadat hij een hersenbloeding opliep tijdens zijn vakantie in Kroatië afgelopen zomer. De vertrokken Ajax-directeur deed dat via commercieel directeur Menno Geelen.

De Amsterdammers organiseerden vrijdag een aandeelhoudersvergadering waar aandeelhouders in gesprek konden gaan met onder meer de Raad van Commissarissen van de club.

Tijdens de bijeenkomst werd de onrust en crisis van de club besproken, maar dus ook het noodlot dat Van der Sar ruim vijf maanden geleden trof.

De oud-doelman was in juli op vakantie in Kroatië toen hij werd getroffen door een hersenbloeding. Van der Sar werd per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht waar hij werd opgenomen op de intensive care.

Ruim twee weken later liet hij via X weten dat hij de intensive care had verlaten en spoedig de volgende stap in zijn herstel zou gaan zetten. Van der Sar heeft vrijdagmiddag iedereen bedankt voor de steun tijdens die periode.

De situatie had een ‘diepe impact’ op iedereen bij Ajax, zo laat Geelen optekenen door Voetbal International. “Ik wil iedereen bedanken voor de vele steun die ik heb ontvangen na mijn medische problemen”, leest Geelen dan voor namens Van der Sar.

“Het gaat nu lekker met mijzelf. Ik heb vertrouwen dat mijn lichaam en geest hier sterker uit gaan komen.” Van der Sar was ruim elf jaar in dienst bij Ajax toen hij deze zomer vertrok. De oud-doelman was naast algemeen directeur ook actief in andere functies.