V/d Meijde bekritiseert Feyenoorder tijdens rit met Slot: ‘Onrustig aan de bal’

Andy van der Meijde denkt dat Feyenoord komende zomer veel geld gaat verdienen. In zijn wekelijkse YouTube-programma Bij Andy in de Auto was succescoach Arne Slot dinsdag te gast. Wanneer Van der Meijde een transfersom van 50 miljoen euro op Santiago Gimenez plakt, laat Slot weten dat hij dat ‘een heel mooi bedrag’ zou vinden. Daarnaast springt hij in de bres voor Yankuba Minteh.

“Feyenoord gaat aan het einde van dit seizoen sowieso veel geld verdienen”, concludeert Van der Meijde. “Jullie gaan gewoon de Champions League halen en er zullen veel transfers plaatsvinden.” Van der Meijde denkt dat de Stadionclub onder meer Gimenez kwijt zal raken. “Gimenez gaat denk ik wel voor 50 miljoen euro weg.” Slot vindt dat een redelijke prijs. “Dat zou een heel mooi bedrag zijn!”

Van der Meijde denkt dat meer Feyenoorders goed in de markt liggen. “Geertruida, Bijlow, Hartman...” Slot vult hem snel aan. “Wieffer, Timber, Stengs en dan vergeten we er misschien nog wel een paar. Er zijn heel veel jongens die daarvoor in aanmerking komen, maar of ze allemaal tegelijkertijd weg moeten gaan is een tweede.” Slot zelf ligt in Rotterdam-Zuid nog tot medio 2026 vast.

Mochten er toch veel spelers vertrekken, raakt Slot niet van slag. “Voor het kampioensjaar moesten we ook een heel nieuw team bouwen, met vijftien à zestien nieuwe spelers. Dat is ook wel weer heel erg leuk, al zou het ook leuk zijn om iedereen te behouden en daar twee of drie goede spelers bij te zetten. Dat is PSV een beetje overkomen, dan kun je echt door.”

Slot verwacht, vooral vanwege het EK, niet dat Feyenoord al deze winter afscheid moet nemen van sterkhouders. “Hier kunnen ze naar alle waarschijnlijkheid blijven spelen, al moeten ze natuurlijk wel blijven presteren. Ik denk dat het EK inderdaad een argument is voor veel spelers om op dit moment bij hun club te blijven.”

Minteh

Ook Newcastle United-huurling Minteh komt ter sprake tijdens de uitgebreide autorit. “Wil je nog wat bijkopen nu”, vraagt Van der Meijde aan Slot. “Want ik denk dat je iets aan die buitenkanten moet doen, man. Ik zweer het! Die Minteh, waarschijnlijk is het een fantastische jongen en hij is hartstikke snel, maar ik vind hem onrustig aan de bal. Op het laatste moment, als hij een voorzet kan geven, is hij het overzicht kwijt.”

Slot neemt het op voor de vleugelspits, die momenteel met Gambia deelneemt aan de Afrika Cup. “Het klopt wat je zegt, maar dat is denk ik ook de reden dat Newcastle hem verhuurd heeft aan ons. Ze zien heel veel talent in hem, wij ook, maar hij is nog niet af. Hij is pas negentien jaar en kan nog veel leren. Dat doet hij nu bij ons, want dat is de plek die wij nu in de voetbalpiramide innemen. Als deze speler, die zo snel is, ook nog aan de bal iedere keuze goed maakt, had hij nu al bij Newcastle in de basis gespeeld.”

