V/d Gijp lovend na PSV-Ajax: ‘Die moet áltijd spelen, soort Dumfries, geweldig!’

Maandag, 30 oktober 2023 om 23:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:29

René van der Gijp vindt Ismael Saibari een openbaring bij PSV. De analist van Vandaag Inside vindt dat de aanvallende middenvelder, die een gouden invalbeurt kende tegen Ajax (5-2 winst), altijd opgesteld zou moeten worden. "Die jongen... Geweldig!", aldus Van der Gijp.

Saibari concurreert bij PSV op 10 met Guus Til en Malik Tillman. Laatstgenoemde kreeg de afgelopen tijd in de grote duels de voorkeur van Peter Bosz, maar tegen Ajax liep het middenveld van PSV totaal niet. In de rust kwamen Til en Saibari in de ploeg voor Tillman en Joey Veerman.

Zo kantelde PSV in no time de wedstrijd. Saibari maakte de 3-2 na een sublieme hakassist van Luuk de Jong. "Saibari zou bij mij áltijd spelen", aldus Van der Gijp. "Dat vind ik een soort Dumfries. Er komt zo verschrikkelijk veel energie het veld op. Maar ook gewoon qua lengte, qua kracht, dat heeft Dumfries ook. Maar deze jongen... Het is een bulldozer! Echt een bulldozer, man."

"Ik heb het niet vaak, maar ik denk dan bij mezelf: die moet altijd spelen. Die voegt zoveel energie toe aan je middenveld." Ook Til viel uitstekend in. "Zeker. Til heeft dat ook een beetje, die positiviteit, dat zie je gelijk. Maar Saibari vond ik echt geweldig."

Johan Derksen is behoorlijk kritisch op Veerman, die in de rust dus geslachtofferd werd. "We vinden Veerman allemaal een hele goede voetballer, maar die is heel kwetsbaar", vindt Derksen. "Peter Bosz wil, dat is de trend, hoog drukzetten. Maar Veerman weet helemaal niet wat dat is, drukzetten. Dus Veerman zijn man staat altijd vrij. Dan word je overlopen."

Hirving Lozano werd met een hattrick de uitblinker. Toch klonk er na afloop wat kritiek op de Mexicaan, die zelfzuchtig was bij een gemiste kans. "Lozano keek niet meer", zegt Van der Gijp.

"Dan kun je wel zeggen: 'Hij moet hem aan Veerman geven', maar dat ziet hij niet! Hij heeft Veerman echt niet gezien. En ook die rechtsbuiten (Johan Bakayoko, red.) niet. Hij zat in volle focus: ik ga er nog één voorbij en schieten. Klaar."