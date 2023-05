V/d Gijp keihard: ‘Oranje-waardig? Niet eens Ajax-waardig! Dit is een amateur!’

Woensdag, 17 mei 2023 om 00:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:52

René van der Gijp heeft met stijgende verbazing gekeken naar Owen Wijndal. De oud-rechtsbuiten haalt in Vandaag Inside vernietigend uit naar de linksback van Ajax, die dinsdag bij de hervatting op meerdere meters dekte bij het tegendoelpunt van FC Groningen-aanvaller Florian Krüger (2-3 winst). "Dat kan echt niet! Dit slaat nergens op", aldus Van der Gijp.

John Heitinga zei voor de camera van ESPN al dat Wijndal veel korter op Krüger had moeten zitten. Van der Gijp doet daar een behoorlijk schepje bovenop. "Die jongen (Krüger, red.) speelt de bal zelfs te ver voor zich uit! Kijk die Wijndal... Nee, maar dit is gewoon echt een amateur. Dit kan echt niet. Dan kun je wel zeggen: 'Als hij in vorm is, dan is het Nederlands elftal-waardig...' Joh, dat is niet eens Ajax-waardig!"

"Weet je wat het is... Zoals die Wijndal verdedigt heb je ook geen gevoel, want op een gegeven moment zou je door moeten hebben dat die gozer hem verkeerd aanneemt." Johan Derksen is het daar roerend mee eens: "Ja, natuurlijk, dan zit je er meteen bovenop." Van der Gijp: "Je ziet het aan zijn lichaam... Aan alles zie je dat die jongen die bal verkeerd aanneemt. Dit is echt onvoorstelbaar! Je weet echt niet waar je naar zit te kijken. Dat meen ik echt."

Ook Gerónimo Rulli viel het nodige te verwijten. De doelman van Ajax was te laat bij de grond om het houdbaar ogende schot van Krüger te kraken. "Én Wijndal én de keeper maken daar een fout", zegt Derksen. "Dan ga je ten onder aan persoonlijke fouten."