‘Vastberaden Liverpool is bereid om eigen transferrecord te verbreken’

Donderdag, 10 augustus 2023 om 23:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:38

Liverpool is bereid om het transferrecord te breken voor Moisés Caicedo, zo weet Sky Sports donderdag te melden. Brighton & Hove Albion verlangt naar verluidt omgerekend 115 miljoen euro voor de middenvelder en vanuit Engeland klinken geluiden dat the Reds aan dat bedrag willen voldoen. Het record is momenteel in handen van Virgil van Dijk, voor wie Liverpool medio 2018 zo'n 84 miljoen euro neerlegde.

Of Caicedo daadwerkelijk voor Liverpool kiest is nog maar de vraag. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde eerder deze donderdag dat de 21-jarige verdedigende middenvelder uit Ecuador momenteel in Londen verblijft in afwachting van de ontwikkelingen op transfergebied. Chelsea is eveneens nadrukkelijk in de markt voor Caicedo, al werd een eerste bod van 92,5 miljoen euro naar de prullenbak verwezen door het bestuur van Brighton. Chelsea gaat op korte termijn wel een verbeterd bod indienen.

Het is nog onduidelijk welke club de voorkeur heeft van Caicedo. De Engelse journalist Ben Jacobs meldt donderdagavond dat alle betrokken partijen zo snel mogelijk duidelijkheid willen hebben. Brighton, Chelsea en Liverpool willen zelfs vrijdag al weten wat er gaat gebeuren met de international van Ecuador. Volgens Jacobs is Caicedo al langer in beeld bij Liverpool, dat tot dusver geen reden zag om een bod uit te brengen. Chelsea blijft ondertussen vertrouwen houden in de komst van de jonge middenvelder.

Bayern München zou de situatie rondom Caicedo ook met interesse volgen. De Zuid-Amerikaan aast echter op een langer verblijf in de Premier League, en dan het liefst bij een topclub. Caicedo werd begin 2021 voor een niet nader genoemd bedrag binnengehaald door Brighton, dat hem enkele jaren later dus voor een fors bedrag kan verkopen. Saillant detail is overigens dat Chelsea en Liverpool elkaar zondag ontmoeten in de eerste speelronde van de Premier League.