Vardy en Ndidi bezorgen Leicester City cruciale zege in jacht op promotie

Leicester City heeft zaterdagmiddag uitstekende zaken gedaan in de strijd om promotie naar de Premier League. The Foxes wonnen in het eigen King Power Stadium met 2-1 van West Bromwich Albion en daarmee bedraagt het gat met nummer drie Leeds United vier punten. De bovenste twee ploegen promoveren rechtstreeks naar de Premier League. Er zijn nog drie duels te gaan.

Leicester, met voormalig Eredivisionist Wout Faes in in de driemansdefensie, kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. Faes speelde een belangrijke rol bij het openingsdoelpunt, door scherp voor te geven richting de doelmond. West Brom-goalie Alex Palmer kon slechts deels redden op de kopbal van Jamie Vardy, waardoor Wilfred Ndidi simpel kon binnentikken: 1-0.

Een overtreding van West Brom-middenvelder Okay Yokuslu leverde Leicester vlak voor rust een strafschop op. Vardy versierde de penalty en ging zelf ook achter de bal staan, maar zag Palmer prima redding brengen.

Grote gevolgen had dat niet voor Leicester, dat in de 65ste minuut alsnog op 2-0 kwam. Issahaku Fatawu zette prima voor vanaf rechts, waarmee hij Vardy in staat stelde om zijn vijftiende competitietreffer van het seizoen binnen te koppen. Opluchting voor Leicester, dat Kyle Bartley even daarvoor tegen de lat zag koppen.

Daarmee was het duel nog niet gespeeld, want West Brom wist zich terug in de wedstrijd te knokken. Een heerlijke dieptepass van Cédric Kipré kwam in de loop terecht van Jed Wallace, die Leicester-goalie Mads Hermansen kansloos liet met een schuiver in de verre hoek: 2-1. Een volgende treffer voor West Brom zat er echter niet in, waardoor Leicester een cruciale zege boekte.

De overwinning komt voor Leicester op precies het goede moment. De ploeg van manager Enzo Maresca verloor zijn laatste twee duels, van Plymouth Argyle (1-0) en Millwall (1-0), waardoor de druk flink toenam.

Leicester heeft nu twee punten meer dan Ipswich Town en vier meer dan Leeds. Leicester is er echter nog niet. The Foxes nemen het in de volgende speelronde op tegen Southampton, dat zaterdagmiddag bij een zege op Cardiff City op gelijke hoogte komt met Leeds. Leicester treft daarna nog Preston North End (uit) en Blackburn Rovers (thuis).

