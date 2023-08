VAR keurt goal van Fred af na heerlijke pass van Tadic, maar Fenerbahçe wint

Maandag, 21 augustus 2023 om 22:05 • Noel Korteweg

Fenerbahçe heeft maandagavond de tweede competitiezege op rij geboekt. De ploeg van trainer Ismail Kartal pakte op bezoek bij Samsunspor de volle buit: 0-2. Edin Dzeko was wederom trefzeker, nadat hij vorige week ook al twee keer op het scorebord kwam. Fred dacht zijn debuut voor Fenerbahçe te bekronen met een fraai doelpunt, maar daar stak de VAR een stokje voor. Sebastian Szymanski was in de absolute slotfase verantwoordelijk voor de tweede treffer.

De Turkse topclub was de bovenliggende partij, maar kwam pas na ruim een uur spelen op voorsprong. Cengiz Ünder, die deze zomer voor vijftien miljoen euro overkwam van Olympique Marseille, bediende Dzeko met een fijne voorzet die laatstgenoemde alleen maar binnen hoefde te knikken: 0-1. Ünder werd na die assist vrijwel direct naar de kant gehaald voor Irfan Can Kahveci.

Ruim een kwartier later was het Fred die op het scorebord kwam. De van Manchester United overgekomen middenvelder werd met een heerlijke pass van Dusan Tadic oog in oog met Samsunspor-doelman Okan Kocuk gezet en rondde dat beheerst af. De videoscheidsrechter zette echter een streep door dat doelpunt wegens buitenspel, waardoor de marge slechts één bleef. Szymanski viel vijf minuten voor tijd in en zette de eindstand op het bord: 0-2. Fenerbahçe gaat nu aan kop in Turkije.

????| GOAL: A worldie golazo from Fred on his debut ??????



Samsunspor 0-2 Fenerbahçe pic.twitter.com/BXjRcSq7kn — CentreGoals. (@centregoals) August 21, 2023

MKE Ankaragücü - Adana Demirspor 1-1

Patrick Kluivert nam het maandagavond met zijn ploeg op tegen Ankaragücü. M’baye Niang, die begin deze maand transfervrij overkwam van AJ Auxerre, opende de score namens de uitploeg. De Senegalese centrumspits benutte een strafschop: 0-1. Efkan Bekiroglu trok de stand enkele minuten voor rust gelijk en zette daarmee ook direct de eindstand op het bord: 1-1. Kluivert, die de eerste competitiewedstrijd won van Rizespor (2-1), staat nu op de zesde plaats in de Süper Lig.