VAR-blunder bij FC Barcelona - Borussia Dortmund? Goal Raphinha mogelijk onterecht goedgekeurd

In onder meer Spanje is discussie ontstaan over het doelpunt van Raphinha namens FC Barcelona tegen Borussia Dortmund (4-0) woensdag. De Braziliaan stond bij de 1-0 mogelijk buitenspel, waardoor de goal onterecht goed zou zijn gekeurd.

Barcelona zette woensdagavond een grote stap richting de halve finale van de Champions League. Door doelpunten van Raphinha, Robert Lewandowski (tweemaal) en Lamine Yamal werd er met 4-0 gewonnen van Dortmund.

Raphinha zette de openingstreffer op het bord, door een schot van Pau Cubarsí, dat al een doelpunt leek op te leveren, vlak voor de lijn het laatste zetje te geven. Even was het de vraag of de Braziliaan misschien buitenspel stond, maar volgens de VAR was daar geen sprake van.

Nu gaan er echter beelden rond waarop het lijkt dat de semi-automatische technologie van de VAR niet helemaal klopt. Op de animatie lijkt Raphinha namelijk centimeters meer naar achter te staan dan in werkelijkheid.

Raphinha stond in werkelijkheid dus dichter bij de achterlijn toen Cubarsí de bal speelde. Of hij ook daadwerkelijk dichter bij de achterlijn stond dan Serhou Guirassy, die buitenspel aanvankelijk leek op te heffen, is moeilijk te zeggen zonder kloppende technologie.

Reactie Raphinha

Na afloop van het duel reageerde Raphinha zelf op zijn goal tegenover Spaanse media. “Ik maakte me behoorlijk zorgen over de actie bij die goal. Ik was bang dat ik buitenspel zou staan. Ik heb de bal voor de lijn nog aangeraakt en daarvoor mijn excuses aangeboden bij Cubarsí.”

“Hij zei dat het prima was en dat hij het als een assist zou tellen. Ik dacht dat de bal uit had kunnen gaan, dus het was een snelle beslissing om hem binnen te tikken. Maar het was ook omdat ik graag doelpunten wil maken”, aldus Raphinha.