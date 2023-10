Vangelis Pavlidis maakt hattrick en jaagt nog altijd op record van Johan Cruijff

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 22:53 ‚ÄĘ Jonathan van Haaster ‚ÄĘ Laatste update: 22:55

De status van Vangelis Pavlidis blijft alsmaar groeien. De Griek zorgde tegen sc Heerenveen met een hattrick hoogstpersoonlijk voor de 3-0 zege AZ. De Griek is de tweede speler ooit die scoort in zijn eerste negen duels van een Eredivisie-seizoen. Zodoende maakt de Griek nog altijd kans om het record van Johan Cruijff (14 in 1966/67) te evenaren of verbreken. AZ staat tweede en behoudt zijn voorsprong van twee punten op Feyenoord, dat zelf afrekende met Vitesse. Pavlidis staat nu op dertien goals dit seizoen.

AZ-trainer Pascal Jansen lijkt zijn vaste formatie inmiddels wel gevonden te hebben. De trainer stuurde een ongewijzigde formatie het veld in. Pavlidis werd in zijn rug gesteund door Dani de Wit, Mayckel Lahdo en Myron van Brederode. Bij Heerenveen waren er evenmin verrassingen waar te nemen. Osame Sahraoui moest vanaf links in de voorhoede voor de creativiteit zorgen, terwijl Patrik Wålemark dezelfde taak had aan de linkerkant.

AZ speelde geen overtuigende eerste helft. De openingstreffer van Pavlidis, na elf minuten spelen, kwam dan ook redelijk uit de lucht vallen. Bovendien mocht de topschutter niet klagen. Hij reageerde het alertst op een afvallende bal en kapte naar zijn rechterbeen. Zijn schot leek een simpel prooi te worden voor Andries Noppert, ware het niet dat zijn inzet getoucheerd werd door Thom Haye, waardoor de goalie kansloos was: 1-0.

De openingstreffer werkte echter niet als een rode lap voor een stier. Het spel van de Alkmaarders bleef matig en Heerenveen kwam er zelf regelmatig gevaarlijk uit. Zo loste Wålemark een schot, wat voor de Friezen uiteindelijk niet het gewenste resultaat had.

In blessuretijd kwam Heerenveen dicht bij de gelijkmaker. Pelle van Amersfoort probeerde het uit een vrije trap, maar zag Mathew Ryan zijn inzet tot corner verwerken. Een nieuwe poging van de middenvelder vloog een meter of twee over, waarna het rustsignaal klonk.

AZ kwam na rust beter voor de dag. Het leidde niet direct tot een treffer, maar daar hoefden de Alkmaarse fans niet lang op te wachten. Pavlidis kreeg de kans om aan te nemen in de zestien en die tijd en ruimte moet je hem niet gunnen. Noppert was kansloos op zijn schot van dichtbij.

Daar bleef het niet bij voor Pavlidis. die een kwartier voor tijd andermaal de sirtaki kon dansen. Opnieuw was hij van dichtbij trefzeker. Pavlidis kreeg een applauswissel, waarmee de wedstrijd officieus ten einde was.