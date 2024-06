Vangelis Pavlidis lijkt AZ te verlaten voor Champions League-deelnemer

Vangelis Pavlidis is hard op weg naar Benfica, zo melden diverse Griekse en Portugese media zaterdag. Onder meer CNN Portugal en Record weten te melden dat AZ onderhandelt met de Portugese topclub. Benfica heeft 20 miljoen euro over voor de diensten van Pavlidis.

Pavlidis is momenteel hét onderwerp van gesprek bij voetbalminnend Portugal. Zo prijkt de 25-jarige spits uit Griekenland onder meer op de voorpagina van Record. Volgens de Portugese sportkrant is Benfica bereid de portemonnee te trekken en liefst 20 miljoen euro over te maken aan Alkmaar. Transfermarkt taxeert Pavlidis op 25 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het Griekse SDNA voegt daaraan toe dat AZ mikt op een doorverkooppercentage. Pavlidis wil de overstap naar Lissabon dolgraag maken en de onderhandelingen zouden al in een vergevorderd stadium zijn. Pavlidis beschikt in het AFAS Stadion over een aflopend contract, waardoor AZ hem deze zomer moet verkopen.

Met het aantrekken van Pavlidis sorteert Benfica voor op het vertrek van Rafa (31), die o Glorioso transfervrij gaat verlaten. Arthur Cabral (26) en Casper Tengstedt (24) mogen voor een goed bod vertrekken uit Lissabon. Braziliaan Marcos Leonardo (21) ligt er vermoedelijk nog lange tijd uit met een knieblessure.

Pavlidis kan zich in Portugal voegen bij een ware enclave vol voormalig Eredivisionisten. Trainer Roger Schmidt heeft een verleden bij PSV, terwijl Fredrik Aursnes, Orkun Kökçü en David Neres als speler onder contract staan bij Benfica.

Voor AZ heeft de investering in Pavlidis perfect uitgepakt. De Alkmaarders telden in juli 2021 zo’n 2,5 miljoen euro neer om de Griekse international over te nemen van Willem II. Sindsdien scoort Pavlidis aan de lopende band. Na drie uitstekende seizoenen lijkt de rechtspoot AZ te verlaten als topscorer van de Eredivisie.

In het afgelopen seizoen was Pavlidis liefst 29 keer trefzeker op het hoogste niveau van Nederland. Wel moet hij de topscorerstitel delen met PSV-spits Luuk de Jong. In totaal was Pavlidis bij AZ 80 keer trefzeker in 137 officiële duels. Daarnaast fungeerde hij 37 keer als aangever.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties