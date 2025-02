Vangelis Pavlidis en Orkun Kokcü leiden Benfica na zenuwslopende strijd naar achtste finale Champions League

Benfica heeft dinsdagavond ten koste van AS Monaco de achtste finale van de Champions League bereikt. Na een 0-1 overwinning van vorige week, hadden de Portugezen in eigen huis aan een 3-3 gelijkspel genoeg. Vangelis Pavlidis en Orkun Kokcü werden de helden voor Benfica met de bevrijdende treffers. Bij de laatste 16 wacht een confrontatie met Liverpool of FC Barcelona.

De bezoekers uit Monaco hadden het beste van het spel in de openingsfase en kregen ook daadwerkelijk grote kansen, maar toch was het Benfica dat halverwege de eerste helft de voorsprong pakte. Kerem Aktürkoglu kon afronden na een assist van Pavlidis: 1-0.

Het antwoord van de Monegasken liet niet lang op zich wachten. Takumi Minamino schoot fraai raak, nadat Breel Embolo net daarvoor op de paal had gekopt. Na rust trok Monaco de stand over twee wedstrijden zelfs helemaal gelijk.

Waar Anatolij Trubin eerst nog een schitterende redding in huis had op een uithaal van Eliesse Ben Seghir, was hij vijf minuten later toch geklopt. Weer was het Ben Seghir die de bal in de zestien ontving. De twintigjarige dribbelaar rondde koeltjes af: 1-2.

Om een verlenging te vermijden moest Benfica op zoek gaan naar de gelijkmaker. Er werd na een vermeende overtreding op Fredrik Aursnes moord en brand geschreeuwd om een strafschop, die er na ingrijpen van de VAR ook kwam: Pavlidis nam de verantwoordelijkheid en schoot zijn ploeg weer langszij.

Daarmee was het nog niet gedaan in Lissabon. George Ilenikhena zette Monaco tien minuten voor tijd op gelukkige wijze weer op voorsprong, waarna Kokcü de redder in nood was. De voormalig Feyenoord-middenvelder liep een voorzet van Álvaro Carreras fraai binnen: 3-3.