Vandaag Inside vernietigend over psychologe; Genee leest appje van Maduro voor

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 09:16 • Noel Korteweg • Laatste update: 10:24

Johan Derksen en Job Knoester zijn totaal niet te spreken over het radio-interview dat Annemieke Zijerveld zondag gaf in het programma De Perstribune op NPO Radio 1. Daar gaf de psychologe van Almere City aan dat ‘haar handen jeuken als ze naar Ajax kijkt’. De Snor haalt hard uit in Vandaag Inside. “Ze moet niet namens de club gaan optreden. Ze is één keer in de publiciteit geweest, die trut.”

“Die is, zou Wim Kieft zeggen, heel erg in zichzelf gaan geloven”, begint Derksen over Zijerveld. “Die heeft voor het eerst in haar leven publiciteit omdat Rajiv van La Parra en Denzel Dumfries haar in de armen vliegen. Nu denkt ze dat iedere overwinning van Almere City haar werk is en gaat ze even analyseren wat er bij Ajax allemaal mis is. Dat ziet ze allemaal op televisie. Aan de lichaamstaal van de technische staf, en zo.”

“Zolang als ik in de voetballerij zit, en dat is vijftig jaar, liggen sportpsychologen al hopeloos, biddend en smekend bij iedere club voor de deur of ze wat mogen doen”, vervolgt De Snor. “Maar er zijn in een elftal altijd maar een paar jongens die daar behoefte aan hebben. De rest zijn zo nuchter, die zeggen: ‘Joh, sodemieter op met je gelul.’”

"Mensen die zich prettig voelen bij psychologische hulp moeten het ‘vooral doen’", vervolgt Derksen. “Maar dan zit er zo’n hittepetit eventjes mensen te ontleden die ze toevallig een keer op de televisie ziet. Wie denkt ze nou dat ze is dan?” Hugo Borst nam het Zijerveld in zijn column flink kwalijk dat ze vertelde met Hedwiges Maduro gesproken te hebben. De columnist vond dat ze daarmee ‘indirect een beroepsgeheim schond’. Daar is Knoester het niet mee eens.

“Je kan toch niet zeggen dat het beroepsgeheim is geschonden daardoor? Is Maduro een patiënt van haar? Nee. Nou dan. Dat Maduro haar vertelt over wat er bij Ajax speelt is geen beroepsgeheim. Bovendien weet je ook niet of Maduro heeft gezegd: ‘Je mag het van mij vertellen.’” Toch is de strafrechtadvocaat niet positief over Zijerveld. “Wat ik van haar vind? Knettergek. Echt totaal gek. Dit is toch niet serieus te nemen? Ik denk niet dat Maurice Steijn hier wakker van ligt.”

“Ze moet niet namens Almere City gaan optreden”, zegt Derksen. “Ze is één keer in de publiciteit geweest, die trut. Als je in haar functie een patiënt hebt, dan gaat diegene weer naar huis nadat hij of zij bij je is geweest.”

“Als je een patiënt in de voetballerij hebt, dan heb je exposure. Dan heb je publiciteit. Daarom werken ze graag in de topsport.” Knoester: “Zij is zelf een patiënt volgens mij als je haar zo ziet. Er komt niks zinnigs uit.” “Het is ongebruikelijk dat medische mensen uit de school klappen in de media. Dat doe je niet”, sluit Derksen af.

Reactie van Maduro

“Ik heb Maduro net geappt”, zegt Genee in de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside. “Het is jammer dat hij net na de uitzending reageert. Hij zegt: ‘Het is not done om over andere ploegen te praten, dus op deze manier ben ik het natuurlijk niet met haar eens. Zeker niet als je werkzaam bent bij een Eredivisie-club.”