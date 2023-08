Vandaag Inside onthult wie Van Hooijdonk gaat vervangen in Studio Voetbal

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 17:50 • Wessel Antes • Laatste update: 17:55

Andries Jonker is zondagavond tafelgast in Studio Voetbal, zo onthult Vandaag Inside. De bondscoach van de OranjeLeeuwinnen schuift aan als vervanger van Pierre van Hooijdonk, die voorlopig niet te zien is in het programma van de NOS. De analist betichtte Ajax-trainer Maurice Steijn ervan in zijn tijd bij NAC Breda 'duistere dealtjes met bevriende makelaars' te hebben gesloten. Steijn dreigde daarop even met een kort geding, maar dat werd voorkomen door een rectificatie van Van Hooijdonk. De publieke omroep zelf moet Jonker nog aankondigen als tafelgast.

Woensdag maakte de NOS bekend dat Van Hooijdonk voorlopig buiten beeld blijft. “Afgelopen zondag heeft Pierre van Hooijdonk in het programma stevige uitspraken gedaan over Maurice Steijn. De uitspraken werden ondanks herhaaldelijk doorvragen door de presentator in de uitzending niet onderbouwd door Van Hooijdonk. De beschuldigingen hebben ook na de uitzending tot de nodige discussies geleid. Uitgangspunt van de NOS is dat uitlatingen langs de lat van zorgvuldigheid en betrouwbaarheid gelegd moeten kunnen worden. Daar ontbrak het aan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Hooijdonk zelf kwam via de website van de publieke omroep met een statement, waarin hij zijn uitspraken rectificeerde. “Deze opmerking heb ik in the heat of the moment gemaakt, in een discussie met tafelgasten. Voor mijn opmerking heb ik geen bewijs en die opmerking had ik daarom ook niet moeten maken. Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gezegd en ik bied hem mijn excuses aan. Wanneer het stof is gedaald, neem ik contact op met Maurice om wat tussen ons speelt, uit te praten.” Of dat gesprek tussen Van Hooijdonk en Steijn daadwerkelijk gaat plaatsvinden is nog onbekend.

Jonker neemt zondag dus de stoel over van Van Hooijdonk. Vandaag Inside heeft de publieke omroep gevraagd of de bondscoach van de Nederlandse vrouwen vaker aan zal schuiven, maar daar wilde een woordvoerder geen uitspraken over doen. Naast Jonker zullen presentator Arno Vermeulen, Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart hun opwachting maken. Afgelopen zondag, tijdens de beruchte uitzending, waren de voormalig profs ook al aanwezig. Sjoerd van Ramshorst moet zijn plaats dus afstaan aan chef commentatoren Vermeulen.