Vandaag Inside maakt totaal gehakt van ‘stijve smurf’ Leonne Stentler

Maandag, 13 november 2023 om 22:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:57

Johan Derksen en René van der Gijp hebben geen goed woord over voor het debuut van Leonne Stentler als analist bij de Eredivisie-samenvattingen op NPO 1 bij NOS Studio Sport. Derksen vindt dat Stentler niets toevoegt aan de uitzending en zou liever de weggestuurde presentator Tom Egbers terug zien komen.

Wilfred Genee vraagt aan Derksen wat hij van het optreden van Stentler vond. "Ze had een mooi nieuw broekpak gekocht, en voor de rest kwam er alleen maar middle of the road prietpraat uit", aldus Derksen.

"Het leek wel een smurf", zo verwijst Van der Gijp naar de volledig blauwe outfit van Stentler. "Ze had niets nieuws te melden", gaat Derksen verder. "Dit hadden we zelf ook wel gezien, wat ze allemaal brabbelde. We kennen dat meisje van andere programma's, onder meer over het damesvoetbal, en ze heeft nooit wat te melden. Waarom zou ze nu dan wel wat te melden hebben?"

"Het is heel stijfjes allemaal", vervolgt Derksen. "Zo'n nette presentator (Gert van 't Hof, red.), en dan zo'n juffrouw op de achtergrond. Dan denk ik: stond Tom Egbers daar maar weer."

Egbers werd na de publicatie van de Volkskrant over vermeend grensoverschrijdend gedrag van de samenvattingen afgehaald. Formeel is de presentator nog in dienst bij de NOS, maar hij zit al sinds maart thuis.

Derksen vindt dat Egbers het verdient om terug te keren. "Zeker omdat hij zo onrechtvaardig behandeld is." Derksen had wat meer solidariteit verwacht van de collega's van Egbers.

"Als deze twee snuiters een beetje karakter hadden, dan zouden ze tegen de hoge heren bij de NOS zeggen: 'Weet je wat jullie moeten doen? Je moet die Tom Egbers terughalen. Want die is voor Jan Lul weggestuurd.' Nee, hijgerig daar gaan staan!"

"Het was ongemakkelijk en heel slecht", vindt Van der Gijp. "Je moet er gelijk mee stoppen, want dit heeft geen enkele toegevoegde waarde."