Vandaag Inside gaat stuk om beelden van Curaçao: ‘Die heeft ook een pens!’

De aanwezigheid van bondscoach Dick Advocaat en zijn Nederlandse collega’s bij het nationale elftal van Curaçao zorgt nu al voor meer media-aandacht voor Los Azules. Dinsdagavond werden in Vandaag Inside beelden getoond van de eerste training onder Advocaat. Dat zorgde voor hoongelach bij analist René van der Gijp, terwijl Johan Derksen niet uitgepraat raakte over de ‘bierpens’ van assistent-trainer Cor Pot.

Curaçao verblijft momenteel in het Turkse Antalya voor het eerste trainingskamp onder Advocaat. De 76-jarige keuzeheer heeft onder meer Pot, Kees Jansma en Casper van Eijck opgenomen in zijn staf. De eerste beelden van het trainingskamp zorgen voor hilariteit aan tafel bij Vandaag Inside.

“Dit is toch heerlijk om te zien”, geeft tafelgast Hélène Hendriks een eerste reactie op de beelden vanuit Turkije. “Dit zijn vier oudere mannen met een klein buikje, waar niets mis mee is trouwens.”

Van der Gijp reageert met een kwinkslag. “Zeg maar gerust bejaarden.” De spraakmakende analist is al jaren bevriend met Van Eijck, die deel uitmaakt van de medische staf van Curaçao. Gijp onthulde eerder al dat Van Eijck vooral mee is om de gezondheid van Advocaat, Pot en Jansma in de gaten te houden.

“Kijk daar staat Cor”, schaterlacht Van der Gijp. “Die staat nu in zijn broek te plassen.” Ook Derksen geniet zichtbaar van de beelden. “Cor is een harde werker, hij neemt voor iedere training een schone luier. Die Cor heeft ook een pens!”

De aanwezigheid van perschef Jansma zorgt eveneens voor gelach. “Bokito!”, roept Derksen. Van der Gijp haakt in. “Zou Kees een ontbijtje hebben gehad?”

Van der Gijp kan haast niet stoppen met lachen. “Ze mochten naar verluidt niet met z’n drieën voorin zitten in het vliegtuig. Het is toch ook geen gezicht dit?”

Ook Derksen blijft doorgaan over het gewicht van het gezelschap. “Het is net een tv-serie over een paar oude mannetjes die op reis zijn. Die Kees geneert zich nergens voor, met zijn strakke truitjes. En neem me nou niet kwalijk, maar dit is toch geen gezicht. Een trainer met zo’n bierpens?”

