Van Wonderen ziet witte zakdoekjes en moet vrezen voor baan: ‘Keesie rot op’

Zondag, 24 september 2023 om 11:14 • Lars Capiau • Laatste update: 12:01

De supporters van sc Heerenveen hebben in de met 0-3 verloren wedstrijd tegen Excelsior zaterdagavond hun flinke onvrede geuit. Na het laatste fluitsignaal zwaaiden de fans met witte zakdoekjes, waar de spreekkoren tijdens de wedstrijd al door het Abe Lenstra Stadion schalmden. Het "schaam je kapot" en "Keesie rot op" klonk hard vanaf de tribunes.

Kees van Wonderen moest het dus flink ontgelden. Na een sterke seizoensstart van de Friezen, met zes punten uit twee wedstrijden, verloor de ploeg van Van Wonderen achtereenvolgens van Sparta Rotterdam (1-3), Go Ahead Eagles (3-2), Feyenoord (6-1) en zaterdag dus Excelsior. Na afloop werd Van Wonderen gevraagd of de spreekkoren en fluitconcerten wat met hem deden.

"Natuurlijk doet dat me iets", beaamde de oefenmeester na afloop voor de camera's van ESPN. "Dit is ook inherent aan het vak dat we uitoefenen. Ik ben het alleen nog niet op deze manier gewend. Het is voor mij voor het eerst dat het op mijn persoon wordt geprojecteerd. Het is een algemene tendens dat je het te horen krijgt als het slecht gaat, in alle mogelijke termen. Dat er meer en beter wordt verwacht, is terecht. Dat begrijp ik. En zolang mensen niet aan me komen, is het goed."

Toch heeft Van Wonderen goede hoop dat zijn ploeg er weer bovenop komt en een einde maakt aan de slechte reeks. "Ik zie perspectief omdat die gasten iedere dag gas geven. Ik heb vertrouwen, maar ik heb eerder gezegd dat je soms een draai om je oren moet krijgen om zaken te veranderen. Ik dacht ook dat we een hoger niveau hadden dan we nu hebben laten zien. Dit is niet wat we willen en verwachten, dat maakt het pijnlijker. Het is vooral vervelend voor de mensen die hier werken en de club een warm hart toedragen. Ik blijf me ondertussen focussen op dat waarop ik invloed heb", besloot de trainer.