Van Wolfswinkel over Oranje-international: ‘Ik zag hem ineens een peuk pakken’

Ricky van Wolfswinkel heeft leuke herinneringen aan zijn debuut bij het Nederlands elftal. De momenteel 35-jarige spits debuteerde in 2010 onder bondscoach Bert van Marwijk, en vertelt in Milan & Fresia Parkeren de Bus van ESPN een anekdote over Theo Janssen.

In augustus 2010, vlak na het voor het Nederlands elftal succesvol verlopen WK in Zuid-Afrika, speelde Oranje een oefeninterland tegen Oekraïne. Veel van de sterspelers op het WK kregen rust, waardoor onder meer Van Wolfswinkel een kans kreeg.

De huidige spits van FC Twente startte in de aanval in een basisopstelling met verder onder meer Dirk Marcellis, Siem de Jong en Janssen.

Over laatstgenoemde heeft Van Wolfswinkel een anekdote rondom dat duel. "Ik vergeet Theo Janssen nooit meer", begint hij.

"Voor mij was het natuurlijk de eerste keer erbij. Op een gegeven moment hoorde ik dat we over vijf minuten naar buiten moesten, om aan de warming-up te beginnen. En ik zie Theo zo een peukje pakken en lekker de catacomben inlopen", vertelt Van Wolfswinkel lachend.

"Ja, genieten. Dat was Theo. Theo was Theo, die kreeg je gewoon zoals hij is. Dat heeft hij altijd gehad. Ik ken hem natuurlijk vanuit m'n Vitesse-tijd al. Daar kan ik van genieten."

Uiteindelijk eindigde de oefeninterland overigens in 1-1. Drie jaar later, in 2013 tegen Indonesië, zou Van Wolfswinkel nog zijn tweede en laatste interland spelen.

