Van Veen schiet schitterend raak en provoceert B-Side tot op het bot

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 20:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:56

Kevin van Veen heeft er vrijdagavond eigenhandig voor gezorgd dat het duel tussen NAC Breda en FC Groningen tijdelijk is gestaakt. De aanvaller van de bezoekers provoceerde namelijk de B-Side van de thuisclub na zijn doelpunt uit een vrije trap in de 27ste minuut. De arbitrage in het Rat Verlegh Stadion besloot hierop om de wedstrijd tijdelijk stil te leggen en beide teams naar binnen te sturen. Na een afkoelingsperiode werd de ontmoeting in Breda hervat.

Van Veen krulde de bal van net buiten de zestien op fraaie wijze in de rechterhoek langs de kansloze doelman Tein Troost. De 32-jarige aanvaller van Groningen rende vervolgens naar de fans van NAC om opzichtig zijn doelpunt te vieren. Van Veen, die nog een schop uitdeelde aan een reclamebord, kreeg behoorlijk veel bier over zich hee van de woedende aanhang van de thuisspelende ploeg. Het is (nog) onduidelijk waarom de spits zich zo gedroeg, daar hij geen verleden heeft als speler in Breda. Het duel kwam in ieder geval stil te liggen en Van Veen ontving een gele kaart voor zijn opmerkelijke actie.

?? Kevin van Veen schiet vrije trap snoeihard raak! ??#nacgro — ESPN NL (@ESPNnl) October 6, 2023

Een en ander heeft wellicht te maken met een post op X van Van Veen van een week geleden. 'Ga eens lopen man. Hoop dat jullie een miskraam krijgen', zo stuurde FC Groningen-supporter Jos naar de aanvaller van De Trots van het Noorden. Dat bericht stuurde hij in de slotfase van de wedstrijd tussen Groningen en FC Den Bosch, door de thuisclub op pijnlijke wijze met 0-3 verloren. Van Veen deelde het privébericht dat hij ontving op zijn X-pagina, om het vervolgens alweer snel te verwijderen.