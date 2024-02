Van ’t Schip ziet zorgenkindje bij Ajax: ‘We dachten dat hij er stond, maar...’

John van ‘t Schip is niet te spreken over het optreden van Borna Sosa tegen sc Heerenveen (3-2), zo blijkt na afloop van het duel op de persconferentie. De trainer van de Amsterdammers geeft toe dat Ajax kwetsbaar blijft op de linksachterpositie.

Van 't Schip kreeg op het persmoment vragen over de wedstrijd van de linksachter. “Het blijft een positie waar we problemen hebben. De ene week hebben we Martha en de andere week weer Sosa”, begint de oefenmeester zijn betoog.

Vorig weekend stond Sosa zijn mannetje, toen hij in de thuiswedstrijd tegen PSV (1-1) Johan Bakayoko de hele wedstrijd lang de baas bleef. Zondag zag het er tegen de Friezen een stuk minder overtuigend uit.

“We dachten na vorige week dat hij er zou staan. Ik zeg niet dat het allemaal zijn schuld is, maar het is wel zo dat we op die positie gewoon kwetsbaar zijn”, gaat Van ‘t Schip verder.

De zestigjarige coach geeft wel een verklaring voor het mindere spel van Sosa bij Ajax. “Misschien is hij het niet gewend. Hij heeft altijd gespeeld in een vijfmansverdediging.”

“Ondertussen is dat ook geen excuus meer, want bij Kroatië speelt hij ook in een team met vier spelers achterin. Bij ons heeft hij tegen AEK Athene (3-0 winst) goed gespeeld en ook tegen PSV was hij goed.”

Sosa kwam afgelopen zomer voor acht miljoen euro over van VfB Stuttgart. De Kroaat werd op de slotdag van de transfermarkt door de inmiddels ontslagen Sven Mislintat aan de selectie toegevoegd.

