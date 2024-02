Van ’t Schip ziet Ajax-debuut van Henderson totaal anders dan Valentijn Driessen

John van 't Schip is zeer tevreden over de eerste wedstrijd van Jordan Henderson van Ajax. De ervaren middenvelder speelde zaterdag de volledige topper tegen PSV (1-1) en pakte direct zijn beoogde rol als leider. "Hij helpt en coacht de jongens", zegt Van 't Schip na afloop voor de camera bij ESPN.

Valentijn Driessen oordeelde direct na de wedstrijd vernietigend over Henderson. “Jordan Henderson drukt Henderson-hype stevig de kop in”, aldus Driessen in zijn column voor De Telegraaf. "Onzichtbaar, plichtmatig, met balletjes breed over maximaal vijf meter en achter PSV’ers aan sjokkend had Henderson geen enkele inbreng."

Van 't Schip ziet het debuut van Henderson volstrekt anders. De trainer van Ajax is erg tevreden over de Engelsman. "Hij is gewend dit soort wedstrijden op het allerhoogste niveau te spelen. En ik denk dat dit in Nederland het allerhoogste niveau is, de toppers. Daarin heeft hij laten zien dat hij fit is en belangrijk voor het elftal."

Waar veel spelers in de eindfase krampverschijnselen kregen, speelde Henderson de topper ogenschijnlijk eenvoudig uit. "Hij helpt en coacht de jongens, voor de wedstrijd, in de rust en op het veld."

"Hij probeert ook de rust te houden wanneer het kan. Soms moet je even wat langer balbezit houden, dat vertelde hij ook tegen Sosa op een gegeven moment. Dat zijn kleine dingen, maar je hoopt dat het elftal dat steeds meer gaat oppakken."

Volgens Driessen was Henderson 'onzichtbaar', maar Van 't Schip ziet dat niet als probleem. "Het is ook zijn rol niet dat hij vier man voorbij dribbelt en op doel schiet. Hij moet anderen neerzetten en aan de bal is het een betrouwbare speler."

"Het was bovendien zijn eerste wedstrijd in tijden." Henderson kwam op 28 december voor het laatst in actie voor Al-Ettifaq en speelde dus meer dan een maand geen wedstrijd. "Als je dat allemaal in ogenschouw neemt, heeft hij een goede wedstrijd gespeeld."

Ajax maakte sowieso een sterke indruk op Van 't Schip. "Als je ziet waar we vandaan komen... Ik kan hier zeker mee leven. Want je moet ook eerlijk zijn: het is een goede ploeg waar we tegen spelen."

