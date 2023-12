Van 't Schip wijst opvallende aanvoerder aan na wegvallen Berghuis en Bergwijn

Jorrel Hato is donderdagavond de aanvoerder van Ajax in de thuiswedstrijd tegen AEK Athene in de poulefase van de Europa League. John van 't Schip bevestigt die keuze woensdag op de persconferentie voorafgaand aan het cruciale Europese duel. Hato draagt de aanvoerdersband vanwege de absentie van Steven Berghuis (geschorst) en Steven Bergwijn (blessure).

"Dat zal Hato zijn", antwoordt Van 't Schip op de vraag wie donderdag de aanvoerder is aan de kant van Ajax. Een wellicht opmerkelijke keuze, want de verdediger is slechts 17 jaar en 269 dagen oud als hij donderdag als captain aantreedt tegen de Grieken

Hato groeide medio november uit tot de jongste aanvoerder van Ajax ooit in de Eredivisie. De piepjonge verdediger nam in de uitwedstrijd tegen Almere City FC (2-2) de aanvoerdersband over van Bergwijn, die werd gewisseld door Van 't Schip. Dat hij de band kreeg was toevallig, zo benadrukte Hato na afloop bij ESPN.

"Die aanvoerdersband, ja... Het was meer dat we 1-0 achter stonden toen Chuba (Akpom, red.) erin kwam voor Bergwijn, en ik was gewoon degene die het dichtst bij de wissel stond. Daarom kreeg ik hem meteen", legde Hato uit.

"Ik weet niet of ik hem niet had gekregen als ik niet het dichtst bij Bergwijn stond, maar we moesten gewoon snel door. Het was dus niet afgesproken", aldus de jonge verdediger, die tegen AEK dus opnieuw aanvoerder is.

Hato derde keuze

Van 't Schip gaat er vanuit dat Bergwijn niet op tijd fit is voor de afsluitende Europa League-wedstrijd tegen AEK in de Johan Cruijff ArenA. De vleugelaanvaller heeft een blessure overgehouden aan de ontmoeting met Sparta Rotterdam (2-1 winst) van afgelopen zaterdag. Bergwijn werd in dat duel al uit voorzorg naar de kant gehaald.

Berghuis is geschorst na zijn rode kaart in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille (4-3 nederlaag) van twee weken geleden. Hij deelde een stevige tackle uit aan Joaquín Correa en werd op advies van de VAR van het veld gestuurd. Het slachtoffer haalde later via Instagram nog uit naar de onbesuisde Berghuis.

