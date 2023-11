Van 't Schip wijst keyplayer aan bij Ajax: 'Die heeft nog niet veel gespeeld'

Donderdag, 2 november 2023 om 20:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:22

John van 't Schip gaat bij Ajax verder met Steven Bergwijn als aanvoerder, maar ziet ook een sleutelrol weggelegd voor Branco van den Boomen. De nieuwe interim-coach van de Amsterdammers sprak voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen FC Volendam zijn vertrouwen uit in Van den Boomen.

Ajax probeert onder Van 't Schip uit het diepe dal te klimmen waarin de club beland is. "Het allerbelangrijkste is dat we weer een team creëren", zegt Van 't Schip bij ESPN. "Het is een beetje verdeeld geweest door alles wat er is gebeurd. Dat was ook te zien. Ik denk dat daar heel veel winst in te behalen is. Je moet het met elkaar doen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Natuurlijk zijn er misschien één of twee spelers die daarin meer de leiding kunnen pakken." Van 't Schip noemt expliciet Van den Boomen als voorbeeld.

"Die heeft nog niet veel gespeeld. Dat is wel een jongen die in Frankrijk heeft gespeeld, een jongen met wat meer bagage en ervaring, iets meer verantwoordelijkheidsgevoel."

Bergwijn blijft de aanvoerder van Ajax. "Het gaat er zo vaak over", zegt Van 't Schip. "Het is een hele jonge groep. Stevie is een jongen die al het een en ander heeft meegemaakt. Iedereen is een andere aanvoerder en Stevie doet het op zijn manier. In de kleedkamer dwingt hij respect af bij de jongere spelers."

"Maar dat moet hij wel elke keer bewijzen met zijn voeten", benadrukt de coach. "Hij moet leveren en dat weet hij ook. Maar dat geldt uiteindelijk voor de hele groep."

Bergwijn deed zondag na de nederlaag tegen PSV (5-2) zijn beklag over 'bommetjes' die 'de media' zouden droppen over zijn rol als aanvoerder. "Dat hij veel kritiek krijgt is logisch omdat hij in de top speelt en bij Oranje", zegt Van 't Schip. "Dan wordt er ook meer verwacht."