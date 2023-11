Van ’t Schip wijst derde Ajax-leider aan: ‘Met hem besproken wat hij moet doen’

Zondag, 5 november 2023 om 16:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:10

John van 't Schip wil dat Josip Sutalo zich verder gaat ontwikkelen in een leidende rol in de defensie. De interim-trainer van de Amsterdammers heeft in zijn kennismakingsgesprek met de 23-jarige verdediger vertelt wat hij van hem verwacht de komende periode. "Hij moet van achteruit leiding gaan geven", aldus Van 't Schip voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen bij ESPN.

Van 't Schip gebruikte zijn eerste week bij Ajax voor individuele kennismakingsgesprekken met elke speler. "We hebben nu driekwart gehad, denk ik. We vragen met name hoe de jongens zich voelen, hoe ze het afgelopen halfjaar hebben beleefd. Het is meer luisteren. We geven ook aan waarin we ze zouden kunnen helpen. Het is een soort kennismaking."

Met Sutalo heeft Van 't Schip dus al gesproken. De Kroaat is uiterst moeizaam begonnen bij Ajax. Zelf zei Sutalo daarover tegen de trainer: "Dat komt onder meer doordat het te veel uit elkaar stond, dat er te veel wisselingen in het elftal waren. Afspraken in het elftal die hij misschien nog niet helemaal goed begreep."

Van 't Schip beschouwt Sutalo als een derde leider, naast aanvoerder Steven Bergwijn en Branco van den Boomen, de meest ervaren speler op het middenveld. "Dat zijn dingen waar je continu mee bezig bent met hem. Met name met hem, omdat hij van achteruit leiding moet gaan geven. We hebben er met hem over gesproken, dat hij dat moet gaan oppakken."

In de spits heeft Van 't Schip liefst drie opties. De coach wordt gevraagd naar de verhoudingen. "Brian Brobbey speelt op dit moment, dat is duidelijk. Chuba Akpom viel goed in tegen FC Volendam (2-0 winst, red.) en liet op de training ook al zien dat hij iets extra's kan brengen, iets anders."

Georges Mikautadze komt heel weinig aan spelen toe. "Hij is weer een ander type. Hij moet aanhaken in de manier hoe we willen spelen, hoe we druk willen zetten, hoe we omschakelen." De Frans-Georgische aanvaller is meer gewend aan een tweespitsensysteem.

"Als hij dat meer gewend raakt, gaat hij ook meer spelen. Ik hoop dat ik hem vandaag wat minuten kan laten maken. Het is een speler die ook weer wat anders heeft dan Brobbey en Akpom."

Ar'Jany Martha behoudt op de linksbackpositie zijn basisplek. Donderdag hield de vleugelspeler het een uur vol en ging hij er met kramp af. "Ik hoop dat de spanning er nu een beetje vanaf is. Het debuut zit er nu op. Ik hoop dat hij het oppakt vanaf donderdag en het verder uitbouwt. Borna Sosa is ook weer fit, dus we hebben wat opties vanaf de bank."