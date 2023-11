Van 't Schip was ondanks voorsprong woedend in de rust en legt uit waarom

Ajax boekte tegen Vitesse zijn grootste zege van het seizoen (5-0), toch is John van 't Schip niet tevreden. De trainer van de Amsterdammers vond dat zijn ploeg na een snelle ruime voorsprong te weinig inzet toonde en gaf in de rust een donderspeech, zo onthulde Steven Bergwijn voor de camera bij ESPN. "Ik vond dat we te veel gas terugnamen", aldus Van 't Schip.

Ajax stond binnen twaalf minuten op 2-0 dankzij goals van Jorrel Hato en Kristian Hlynsson. "Ik was niet ontevreden over het spel aan de bal, maar vooral als we de bal niet hadden. Dan moet je hem zo snel mogelijk willen veroveren."

Het tweede deel van de eerste helft was Ajax zwak. "Dan kan ook een Vitesse dat in zwaar weer verkeert erdoorheen spelen. Als je dat tegen een kwalitatief betere ploeg doet, heb je een heel groot probleem. We moeten direct reageren bij balverlies. Toch vond ik ook dat we in de eerste helft soms een beetje gas terugnamen als we de bal verloren."

Van 't Schip vond dat Hlynsson zich daaraan onttrok bij Ajax. "Ja, Hlynsson deed dat goed. Dat zit ook in zijn spel. Aan de bal is het natuurlijk een fantastisch spelertje. Hij speelt goed tussen in de linies, hij is slim, maar ook in het verdedigende is hij alert. Hij reageert gelijk."

Hlynsson is onder Van 't Schip de vaste nummer 10 van Ajax. "Zo iemand heb je nodig als elftal. En niet alleen een paar individuen, want dan ga je het niet redden. Vandaag misschien wel, maar niet tegen een ploeg die meer kwaliteit heeft, met alle respect voor Vitesse. Dat moet beter."

Ajax moest de nodige spelers missen. Zo ontbraken Brian Brobbey en Josip Sutalo tegen Vitesse. Steven Berghuis en Kenneth Taylor, die wel konden spelen, werden uit voorzorg gewisseld. "Ik denk dat het meevalt", zegt Van 't Schip.

Donderdag speelt Ajax in de Europa League uit bij Olympique Marseille. De Amsterdammers vechten voor de laatste kans in het toernooi. "We willen toe naar iets dat veel energie kost en dat zal tijd kosten. Het is de bedoeling dat we het niveau steeds verhogen. Marseille is wat dat betreft een mooie uitdaging. Ik ga ervan uit dat Brobbey en Sutalo weer beschikbaar zijn."

Bergwijn kwam vlak voor Van 't Schip voor de camera. "In de eerste helft kregen we er nog van langs van de trainer", onthulde de aanvoerder van Ajax. "We zaten er niet kort genoeg op in de omschakeling, waardoor Vitesse mogelijkheden kreeg. In de tweede helft waren we daar goed en scherp op. Dankzij de snelle 3-0 konden we eroverheen."