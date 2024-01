Van ‘t Schip vreest voor serieuze blessure bij Ajax: ‘Gaat niet heel kort duren’

Gastón Ávila is voorlopig uit de roulatie, zo meldt John van ‘t Schip voorafgaand aan de Eredivisie-wedstrijd tegen RKC Waalwijk. Meer informatie over de blessure mag de trainer van Ajax niet geven, maar volgens De Telegraaf heeft de Argentijn een knieblessure opgelopen en vreest de medische staf voor kruisbandletsel.

Van ‘t Schip kan al langer geen beroep doen op onder meer Branco van den Boomen, Sivert Manssverk en Silvano Vos. De ziekenboeg is voor het duel met RKC alleen maar verder volgestroomd.

“Borna Sosa is vrijdag op de training in botsing gekomen, die kon niet meer lopen”, geeft de zestigjarige oefenmeester aan bij ESPN. “Ik denk dat het meevalt, maar deze wedstrijd kwam te vroeg.”

“Chuba Akpom is ziek, en bij Ávila ziet het eruit dat het niet heel kort gaat duren. Maar wat het is, dat mag ik niet zeggen.”

De blessure komt slecht uit voor Ávila, daar hij Ajax deze winter leek te gaan verlaten. De verdediger werd afgelopen zomer door toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald, maar wist vooralsnog geen moment te imponeren. Vooral zijn optreden in de uitwedstrijd tegen PSV (5-2) was volgens velen schrijnend te noemen.

Gooijer krijgt kans in de basis

Van ‘t Schip stuurt zondag een zeer jonge basisploeg het veld in. Tristan Gooijer is de vervanger van de geblesseerde Josip Sutalo, waardoor Devyne Rensch naar het centrum verhuist. Ar'Jany Martha vervangt daarnaast op de linksbackpositie Sosa.

De trainer van Ajax legt uit waarom hij voor Gooijer kiest. “We hebben een jong team, en nu lijkt het nog jonger zonder Josip Sutalo en Sosa, maar Ar'Jany Martha en Tristan zijn gewoon gelijkwaardige spelers. Ik heb alle vertrouwen in hen. Tristan heeft naar voren toe veel drang, heeft het ook goed gedaan bij Jong Ajax, vind ik. Hopelijk kan hij het vandaag laten zien.”



