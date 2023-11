Van 't Schip verrast met basisplaats voor Georges Mikautadze

Zondag, 12 november 2023 om 13:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:34

John van 't Schip heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de opstelling van Ajax voor de ontmoeting met Almere City. Het meest opmerkelijke is de basisplaats voor Georges Mikautadze. Branco van den Boomen is niet fit genoeg gebleken om bij de wedstrijdselectie te zitten. Silvano Vos is er ook niet bij. Het duel in Flevoland begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 1.

Diant Ramaj staat onder de lat bij de Amsterdammers. De Duitser ziet Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa voor zich. Het middenveld wordt gevormd door Kenneth Taylor, Kristian Hlynsson en Steven Berghuis. Spits Brian Brobbey wordt geflankeerd door Steven Bergwijn en Mikautadze. Laatstgenoemde zou ook als nummer 10 kunnen starten. In dat geval begint Berghuis 'gewoon' als rechtsbuiten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Almere City presteert momenteel uitstekend in de Eredivisie. De ploeg van trainer Alex Pastoor is de laatste vijf wedstrijden ongeslagen en wist drie van die duels, tegen FC Utrecht, RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam, te winnen. Pastoor kan weer beschikken over Sherel Floranus, al ontbreekt Yoann Cathline wegens een schouderblessure.

Ook voor Hamdi Akujobi, Jaden Pinas, Milan Corryn en Faiz Mattoir komt het thuisduel nog te vroeg. De ontmoeting met Ajax wordt voor Pastoor een weerzien met Hedwiges Maduro, die Almere afgelopen zomer achter zich liet voor Ajax. "Ik kijk er niet speciaal naar uit", liet Pastoor weten bij Omroep Flevoland. "Als we elkaar willen vinden, dan vinden we elkaar."

Ajax kreeg na twee opeenvolgende Eredivisie-zeges een dreun te verwerken in Europa. In eigen stadion werd er met 0-2 verloren van Brighton & Hove Albion. "Ik kijk terug op een wedstrijd waarin de jongens er alles aan hebben gedaan”, liet Van 't Schip weten via de clubkanalen. “De uitvoering was niet altijd goed, maar dat is iets waar we aan kunnen werken."

Mogelijk tonen de Amsterdammers verbetering in Almere, al is Van 't Schip op zijn hoede. "Ze verrichten daar goed werk. Het is een ambitieuze club en het is mooi voor de stad dat ze een club hebben die Eredivisie speelt. Daarnaast doen ze het goed als je kijkt naar de laatste weken. We moeten aan de bak."

Opstelling Almere City: Bakker; Ritmeester van de Kamp, Jacobs, Van Bruggen, Mbe Soh, Royo; Resink, Robinet, Koopmeiners; Van La Parra, Hansen.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Berghuis, Hlynsson, Taylor; Mikautadze, Brobbey, Bergwijn.