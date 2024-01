Van ’t Schip sprak Pasveer toe na hard interview over Ajax: ‘Ik heb gezegd...’

John van 't Schip heeft met Remko Pasveer gesproken over het spijkerharde interview dat de keeper afgelopen vrijdag gaf in Het Parool. De trainer van Ajax begrijpt de kritiek van Pasveer, die teleurgesteld is over het huidige topsportklimaat bij de club. Dat sprak Van 't Schip maandagavond uit in Rondo op Ziggo Sport.

De mentaliteit van de huidige generatie bij Ajax baart Pasveer zorgen. "Ik merk nu dat men sneller naar binnen of naar huis gaat", zei de veertigjarige doelman. "Twee jaar geleden was het ook na de training altijd druk in de gym."

"Spelers als Dusan Tadic, Davy Klaassen, Lisandro Martínez, Daley Blind, Antony of Sébastien Haller wilden altijd beter en sterker worden, ook in hun vrije tijd. Nu is het na de training rustiger in de gym. Iedereen wilde na de training ook graag iets extra’s doen met de bal. Er was liefde voor de bal. Dat mis ik nu weleens.”

Van 't Schip werd maandag aan tafel bij Rondo nogmaals geconfronteerd met de quotes van Pasveer. Een dag eerder wilde de coach van Ajax na de zege op Go Ahead Eagles (2-3) nog niet ingaan op het interview.

"Het is een groep die volop in ontwikkeling is", aldus Van 't Schip. "Dat hebben wij vroeger ook gehad toen ik 21 was. Ik snap Remko best wel hoor, omdat hij vanuit een situatie komt met een meer volwassen groep."

Van 't Schip mist geen toewijding in de huidige selectie van Ajax. "Deze jongens doen hun stinkende best, dat heb ik gezien in de twee maanden dat ik nu bij Ajax ben. Het heeft geen zin om ze steeds voor de voeten te werpen dat ze niet goed genoeg zijn. Ze gaan gebukt onder de grote druk die er bij een club als Ajax is."

Volgens Van 't Schip komt de teleurstelling van Pasveer vooral door het gebrek aan kwaliteit bij Ajax. "De jongens doen hun stinkende best, ze trainen goed. Alleen de selectie zit niet in elkaar hoe het zou moeten zijn. Dat moet hersteld worden."

Pasveer zou een voortrekkersrol op zich kunnen nemen, vindt Van 't Schip. "Ik heb tegen Remko gezegd: 'Ik snap het, maar neem die jongens dan mee. Dan begin jij daarmee.' Je moet ergens beginnen als bijvoorbeeld Dusan Tadic er niet meer is."

