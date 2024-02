Van ’t Schip overweegt ’rigoureuze veranderingen’ bij Ajax: ’Komt dichterbij’

John van 't Schip heeft zich na afloop van Ajax - NEC kritisch uitgelaten over de kwaliteit van zijn selectie. De oefenmeester van de Amsterdammers zag zijn ploeg in de slotfase tegen nieuw puntenverlies aanlopen (2-2) en had na afloop bij zowel ESPN als op de persconferentie duidelijke woorden in huis.

Ajax speelde net als donderdag in de Conference League tegen FK Bodø/Glimt (2-2) een matige wedstrijd tegen NEC. De Amsterdammers kwamen dankzij treffers van Brian Brobbey en Carlos Forbs tot tweemaal toe op voorsprong, maar hielden die niet vast. Rober González maakte diep in blessuretijd gelijk.

"Ik vond dat er niet veel goed ging", opent Van 't Schip in gesprek met ESPN-verslaggever Cristian Willaert. "We hadden te maken met aan de zijkanten het wegvallen van én Berghuis én Bergwijn natuurlijk, die al wat langer weg is. Maar dat geeft wel hoe belangrijk die twee voor ons zijn. Balans, vertrouwen, ervaring naar de andere jongens toe. Er staat gewoon een hele jonge ploeg en als dat wegvalt, dan zie je dat vertrouwen weggaan."

Van 't Schip heeft niet het gevoel dat hij iets kon forceren met zijn wissels. "Niet echt. Dat geeft wel aan wat de kracht van de selectie is. Je moet daar natuurlijk wel wat mee doen, omdat je geen jongens kan laten staan die geblesseerd zijn of er doorheen zitten." Van 't Schip en Ajax hebben nu al vier wedstrijden op rij niet weten te winnen, wat bij Willaert de vraag oproept of Van 't Schip overweegt om 'rigoureuzer te veranderen'.

"Dat komt wel dichterbij, in de zin van: je moet wel gaan kijken naar posities waar je spelers die bepaalde kwaliteiten hebben eventueel niet kan gebruiken. Hoe kunnen we dan op een andere manier... Daar hebben we het natuurlijk wel over, maar dat moment zou dichterbij kunnen komen. Dat hangt er ook vanaf wanneer bepaalde spelers weer beschikbaar zijn."

Later op de persconferentie werd Van 't Schip gevraagd of hij spijt heeft dat hij is ingestapt bij Ajax. "Ik heb absoluut geen spijt dat ik ben ingestapt. Dat dit een moeilijk moment is, is duidelijk. Maar goed, het is wat het is en we moeten tot het einde van het seizoen het beste uit deze selectie halen. En naar de toekomst toe moeten we dat gaan verbeteren." Van 't Schip gaf eerder al aan versterkingen te willen zien, maar die kwamen er buiten Jordan Henderson en Julian Rijkhoff niet.

"Ik weet waarom ik ben ingestapt. Ze hebben me gevraagd en ik doe mijn uiterste best met de staf. De jongens doen hun uiterste best. Maar het heeft ook te maken met de kwaliteit. Het is niet een Ajax-kwalitatief elftal, zoals we dat allemaal willen. Een elftal dat voor plek één speelt en domineert in thuiswedstrijden. Zo ver zijn wij niet en in hoeverre dat met deze selectie dit seizoen gaat gebeuren... Dat gáát niet gebeuren op die wijze."

"De stappen die we hebben gemaakt en ook weer hebben teruggezet moeten we weer gaan maken. En hopelijk komen Steve Bergwijn én Berghuis er weer bij, want het blijkt gewoon hoe belangrijk zij zijn." Van 't Schip krijgt de vraag of hij weet hoe hij het tij kan keren. "Daar zij we voor, om morgen weer fris en fruitig aan de slag te gaan. We gaan de wedstrijd analyseren, je gaat overwegen om het iets anders te doen, zolang we niet de beschikking hebben over een aantal sterkhouders."

"4-3-3 is niet heilig. Het kan best zo zijn dat we voor een periode iets anders moeten gaan spelen. Maar dan krijg je daar ook weer vragen over, omdat het niet des Ajax is om niet 4-3-3 te spelen. Je probeert continu het beste uit de selectie te halen, op de manier zoals de jongens dat gewend zijn. Als je naar een ander systeem overstapt, is het niet gezegd dat het zomaar veel beter gaat." Van 't Schip liet zich ook nog uit over wanneer Berghuis en Bergwijn mogelijk weer van de partij zijn. "Berghuis is er hopelijk vrij snel weer bij, maar Bergwijn... Dat duurt denk ik nog wel even."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties